Phan Sào Nam quay lại nhà tù

Sau hơn 10 tháng tự do, Phan Sào Nam, chủ mưu vụ đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng, quay lại trại giam chấp hành nốt 20 tháng 21 ngày tù.

Ngày 7/2, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, sau khi TAND Cấp cao tại Hà Nội có quyết định giám đốc thẩm hủy hai quyết định giảm án phạt tù, Nam gửi thư đến Cục Cảnh sát quản lý trại giam Bộ Công an và một số đơn vị để xin hướng dẫn thi hành án. Ngày 23/12/2021, Nam được đưa đến một trại giam ở miền Bắc để thi hành nốt bản án hình sự của TAND tỉnh Phú Thọ về tội Tổ chức đánh bạc.

"Nam đã tự nguyện đi thi hành án", luật sư Thanh nói.

Về phần dân sự, Nam phải nộp khoảng 10,8 tỷ đồng trên tổng số gần 1.500 tỷ đồng phải thi hành. Theo luật sư, trước khi vào trại giam, Nam đã đề nghị luật sư phối hợp với gia đình và các cơ quan thi hành án dân sự giải quyết việc bán đất để hoàn thành nghĩa vụ.

Phan Sào Nam bị cảnh sát áp giải ra phiên tòa sơ thẩm mở tháng 11/2018. Ảnh: Giang Huy

Cựu chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam bị cáo buộc cùng Nguyễn Văn Dương (chủ tịch CNC) tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản, doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng. Trong hai năm vận hành, đường dây được Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh khi đương chức và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bao che.

Sau khi thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều khâu trung gian để hợp thức. Năm 2018, Nam bị TAND tỉnh Phú Thọ phạt 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Ngày 6/2/2021, Nam được tha tù trước thời hạn 22 tháng, sau khi TAND tỉnh Quảng Ninh có hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án.

Hơn hai tháng sau, ngày 14/4/2021, VKSND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm về hai quyết định nêu trên của TAND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng "không đủ điều kiện và không có căn cứ".

Ngày 9/9/2021, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng, Bí thư Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, một số Uỷ viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm... khi giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Nam, dù không đủ điều kiện.

Liên quan việc tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, 4 sếp Công an tỉnh Phú Thọ là đại tá Đào Văn Lý (Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh) và thượng tá Hoàng Phương Nam (nguyên Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh), đại tá Nguyễn Văn Trường (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh), thượng tá Thạch Văn Thắng (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh) bị cảnh cáo và cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Phạm Dự - Song Minh