Phần lớn người Mỹ coi cuộc chiến Iraq là sai lầm

Thăm dò cho thấy 20 năm sau cuộc chiến ở Iraq, lập trường của người Mỹ có thay đổi lớn so với thời điểm Washington phát động tấn công, với 61% tin đó là sai lầm.

Khi liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 20/3/2003 khởi động chiến dịch ở Iraq nhằm lật đổ chính phủ Saddam Hussein, 2/3 số người được hỏi trong cuộc thăm dò của trung tâm nghiên cứu Pew ủng hộ quyết định, 26% phản đối.

Axios-Ipsos tuần qua công bố thăm dò được thực hiện với hơn 1.000 người trưởng thành, cho thấy sau 20 năm, 61% người Mỹ tin hành động quân sự của Washington tại Iraq là quyết định sai lầm.

Mức độ ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ cũng chênh lệch. Vào năm 2003, 83% đảng viên Cộng hòa ủng hộ cuộc chiến so với 58% đảng viên Dân chủ. Sau hai thập kỷ, sự chia rẽ này vẫn tồn tại, 58% đảng viên Cộng hòa cho rằng Washington đã hành động đúng đắn, 26% đảng viên Dân chủ có chung quan điểm.

67% số người được hỏi không tin cuộc chiến ở Iraq khiến Mỹ trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, khoảng 3/4 người Mỹ muốn Washington tiếp tục là "nhà lãnh đạo toàn cầu". 54% tin rằng chính sách tập trung vào quốc phòng và an ninh nội địa trong hai thập kỷ qua giúp Mỹ an toàn hơn.

Người Mỹ biểu tình về chiến tranh Iraq ở thủ đô Washington ngày 18/3. Ảnh: AFP.

Iraq hiện khác xa với "thiên đường dân chủ" mà tổng thống George W. Bush hứa hẹn khi tuyên bố "hoàn thành nhiệm vụ" vào năm 2003.

Giới quan sát cho rằng Mỹ và đồng minh không lường trước được việc chấm dứt 24 năm cầm quyền của Saddam Hussein mà không có kế hoạch nhất quán về người thay thế đã châm ngòi cho cuộc đấu đá quyền lực giữa những người Hồi giáo dòng Shiite và Sunni trên khắp Trung Đông.

Chiến tranh Iraq đã thúc đẩy phong trào nổi dậy của người Sunni ở Iraq và châm ngòi cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất hiện trên khắp Syria và Iraq năm 2011.Cuộc chiến cũng củng cố sức mạnh của Iran và các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông. Nó khiến phương Tây ngần ngại can thiệp quân sự vào Syria, tạo điều kiện để Nga đưa quân tới quốc gia này giúp Tổng thống Bashar al-Assad chống lại các nhóm nổi dậy và phiến quân Hồi giáo.

Dự án Chi phí Chiến tranh thuộc Đại học Brown, Mỹ ước tính số tiền Washington đã bỏ ra cho các cuộc chiến sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 là 8 nghìn tỷ USD, trong đó tổng chi phí cho cuộc chiến ở Iraq là hơn 3 nghìn tỷ USD.

Ít nhất 210.000 thường dân thiệt mạng, theo báo cáo của Dự án Đếm thi thể Iraq. Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc năm 2019, Mỹ thiệt hại tổng cộng gần 4.500 quân nhân sau cuộc chiến.

Hậu quả của cuộc chiến tiếp tục ám ảnh nước Mỹ suốt hai thập kỷ sau đó. Chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan đầy hỗn loạn của Mỹ năm 2021 được cho bắt nguồn từ nỗi cay đắng vì thất bại ở Iraq.

Đức Trung (Theo RT, Guardian)