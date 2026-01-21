Phần lớn hãng xe phương Tây có thể bị đẩy khỏi Trung Quốc vào 2030

Việc nhập khẩu vào Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi người tiêu dùng chuộng hàng nội địa hơn khiến các hãng nước ngoài khó tồn tại.

Thị trường ôtô Trung Quốc đang tiếp tục là thách thức đối với các nhà sản xuất ôtô nước ngoài. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang duy trì vị thế thống trị ngay tại quê nhà khi thị trường ôtô lớn nhất thế giới tiếp tục chuyển hướng sang xe điện và xe hybrid cắm điện.

Nhu cầu nội địa đối với các loại xe năng lượng mới này đã tăng 18% vào năm 2025, trái ngược với tình hình ở châu Âu và Mỹ, nơi việc áp dụng xe điện đang chậm lại.

Một lý do khiến xe nhập khẩu không còn được ưa chuộng ở Trung Quốc là khả năng thích ứng và cập nhật các công nghệ thay đổi nhanh hơn nhiều của các nhà sản xuất ôtô trong nước. Khi các thương hiệu như BYD, Geely và Changan tiếp tục cạnh tranh gay gắt về các tính năng công nghệ và bỏ xa các nhà sản xuất phương Tây.

Tesla Model Y là xe nước ngoài bán chạy nhất tại Trung Quốc trong 2025. Ảnh: Fotocars

Khả năng của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc không chỉ phát triển và áp dụng công nghệ mới, mà còn tích hợp liền mạch với các công nghệ hiện có khác của Trung Quốc (như các ứng dụng WeChat và AliPay) là điều mà người tiêu dùng đánh giá cao.

Theo Xiao Feng, nhà phân tích của công ty quản lý đầu tư CLSA, điều này có nghĩa hầu hết các nhà sản xuất ôtô nước ngoài có thể bị đẩy ra khỏi thị trường ôtô Trung Quốc vào năm 2030. Ngoại trừ một số ông lớn như Tesla, Toyota và Volkswagen (VW), các sản phẩm nhập khẩu sẽ khó cạnh tranh cả về tính năng và công nghệ xe điện.

Mặc dù việc sử dụng xe điện và xe hybrid cắm điện đang diễn ra nhanh chóng, thị trường ôtô con của Trung Quốc trong 2025 tăng trưởng chậm nhất trong ba năm, chỉ đạt mức tăng 4% và tổng cộng 23,7 triệu xe.

Trong khi đó, doanh số xe điện được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp địa phương, với các ưu đãi năm 2025 lên tới 2.900 USD khi người tiêu dùng đổi xe cũ lấy xe điện hoặc xe hybrid cắm điện. Khoảng 11,5 triệu xe đã được bán thông qua chương trình ưu đãi đổi xe cũ, mặc dù vào tháng 12, doanh số xe mới được báo cáo giảm 14%, do một số địa phương hết ngân sách dành cho các ưu đãi này.

Có thông tin cho rằng Bắc Kinh sẽ xem xét cắt giảm trợ cấp vào năm 2026. Trong khi đó, sự cạnh tranh khốc liệt trong nước tiếp tục ảnh hưởng đến cả các thương hiệu trong và ngoài nước, với nhiều đối thủ dường như đang sa vào cuộc chiến giá cả.

Một nghiên cứu do Hiệp hội các đại lý ôtô Trung Quốc thực hiện cho thấy chỉ có 30% đại lý duy trì được lợi nhuận trong nửa đầu năm 2025, với 75% số người được khảo sát thừa nhận họ bán ít nhất một vài chiếc xe dưới giá vốn.

Năm 2025 chứng kiến sự rút lui của Mitsubishi khỏi thị trường Trung Quốc, khi công ty quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động sản xuất và bán hàng, trong khi JLR cũng trải qua một đợt thu hẹp đáng kể về sản phẩm. VW đã ngừng sản xuất ôtô tại nhà máy Nam Kinh.

Ngay cả Tesla, được cho là nhà sản xuất ôtô nước ngoài mạnh nhất, cũng chứng kiến doanh số giảm khoảng 5% trong khi mất danh hiệu xe điện bán chạy nhất thế giới vào tay BYD.

Tuy nhiên, với Trung Quốc là thị trường lớn nhất, nhiều hãng khác đang lựa chọn tái cấu trúc thay vì hoàn toàn từ bỏ thị trường này. Toyota đang xây dựng nhà máy sản xuất xe điện Lexus mới tại Thượng Hải, VW sẵn sàng ra mắt một loạt mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, và GM sẽ cung cấp tất cả các sản phẩm với tùy chọn xe điện hoặc xe hybrid cắm điện.

Mỹ Anh (theo WSJ)