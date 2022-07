Phần lớn cử tri Dân chủ không muốn ông Biden tái tranh cử

Cuộc thăm dò mới cho thấy 64% cử tri đảng Dân chủ không muốn ông Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Kết quả cuộc thăm dò của tờ New York Times và đại học Siena College ở New York công bố ngày 11/7 cho thấy 26% cử tri Dân chủ cho rằng ông Biden nên là ứng viên đại diện đảng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. 64% có ý kiến ngược lại.

Cử tri Dân chủ đưa ra một số lý do không chọn ông Joe Biden. Lý do lớn nhất, chiếm 33% là tuổi tác. "Tôi muốn một người trẻ hơn trở thành lãnh đạo. Tôi đã quá mệt mỏi với tất cả những người già đang điều hành đất nước chúng ta", Nicole Farrier, giáo viên mầm non 38 tuổi, cho hay.

32% cho rằng hiệu suất công việc kém của ông Biden là lý do khiến họ muốn có ứng viên mới, 12% chỉ đơn giản là thích có ứng viên mới và 10% cho rằng Tổng thống Biden không đủ cấp tiến.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Madrid, Tây Ban Nha, hôm 30/6. Ảnh: AFP.

Một người đàn ông da màu, một phụ nữ chuyển giới và một bà mẹ vô gia cư gần đây nói với Fox News rằng họ hối hận khi bỏ phiếu cho ông Biden năm 2020.

"Tôi từng có lối suy nghĩ Biden là vị cứu tinh cho người da màu", Chris McCullough, ông bố da màu có ba con, chia sẻ. "Thật không may, tôi phát hiện ra Biden không phải người như ông ấy vẫn nói. Có vẻ như đảng Dân chủ cố tình không muốn tiến lên. Họ chỉ muốn giữ chúng tôi ở một vị trí, phụ thuộc nhiều hơn vào họ, vào chính phủ. Chúng tôi trì trệ vì điều đó".

Năm 2021, ông Biden trở thành tổng thống lớn tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức trong lịch sử Mỹ ở tuổi 78. Nếu ông vận động và giành chiến thắng vào năm 2024, ông Biden sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai.

"Nếu tôi có sức khỏe như bây giờ, nếu tôi có sức khỏe tốt, thì tôi sẽ tái tranh cử", Tổng thống Biden nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News vào tháng 12/2021.

Những lo ngại lan rộng về nền kinh tế và lạm phát khiến tâm trạng người Mỹ trở nên u ám, cả đối với ông Biden và quỹ đạo quốc gia. Hơn 3/4 số cử tri tham gia khảo sát cho rằng Mỹ đang đi sai hướng, một cảm giác bi quan lan tràn khắp đất nước, mọi lứa tuổi và nhóm chủng tộc, các thành phố, vùng ngoại ô và nông thôn, cũng như cả các đảng phái chính trị.

Chỉ 13% cử tri Mỹ cho rằng quốc gia này đang đi đúng hướng, mức thấp nhất trong cuộc thăm dò của New York Times kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước.

Cuộc khảo sát của New York Times/Siena College được tiến hành từ ngày 5 đến 7/7 với 849 cử tri.

Huyền Lê (Theo NY Times, Local 12)