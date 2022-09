Phần Lan lo bị tình báo Nga nhắm mục tiêu

Cơ quan tình báo Phần Lan cho rằng việc gia nhập NATO sẽ khiến quốc gia Bắc Âu bị Nga nhắm đến nhiều hơn để thu thập thông tin.

"Nguy cơ xảy ra các hoạt động thu thập thông tin và gây ảnh hưởng đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của Phần Lan đã gia tăng trong cả môi trường vật lý và không gian mạng, do kết quả từ chiến dịch quân sự của Nga và quá trình gia nhập NATO của Phần Lan", Cơ quan An ninh và Tình báo Phần Lan (SUPO) hôm nay công bố bản đánh giá an ninh quốc gia.

"Việc trở thành thành viên NATO trong tương lai sẽ khiến Phần Lan là mục tiêu dễ bị nhắm đến của các hoạt động tình báo và gây ảnh hưởng của Nga", bản đánh giá có đoạn viết.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto dự một cuộc họp không chính thức các ngoại trưởng NATO tại Berlin, Đức, ngày 14/5. Ảnh: AFP.

Theo SUPO, các cơ quan tình báo và an ninh Nga đang tăng cường nhắm vào những người nước ngoài sinh sống tại Nga hoặc đến thăm nước này. Người Nga làm việc tại phương Tây cũng có thể là mục tiêu để thu thập thông tin khi họ về thăm nhà.

"Cách tiếp cận truyền thống của Nga vốn là sử dụng nhân sự dưới vỏ bọc ngoại giao. Nhưng cách này đang ngày càng trở nên khó thực hiện sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, do nhiều nhà ngoại giao Nga đã bị phương Tây trục xuất", SUPO cho biết.

Nguy cơ gián điệp doanh nghiệp từ Nga cũng gia tăng, bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây buộc Moskva phải triển khai sản xuất công nghệ cao để thay thế hàng nhập khẩu, SUPO bổ sung. "Điều này khiến các doanh nghiệp Phần Lan cần chú ý hơn đến an ninh dữ liệu".

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Phần Lan, quốc gia 5,5 triệu dân, nộp đơn xin gia nhập NATO cùng với Thụy Điển hồi tháng 7. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga, dài nhất trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Tất cả 30 thành viên NATO phải phê duyệt đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Quốc hội Slovakia ngày 27/9 phê duyệt, trở thành quốc gia thứ 28 chấp thuận cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Hai quốc gia còn lại chưa thông qua là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 5, Điện Kremlin gọi việc Phần Lan gia nhập NATO là mối đe dọa đối với Nga, nhấn mạnh sự mở rộng của khối không làm châu Âu hoặc thế giới ổn định hơn.

7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu. Đồ họa: Statista.

Như Tâm (Theo AP)