Phan Hiển, Thu Hương lập hat-trick tại giải vô địch Đông Nam Á

Phan Hiển, Thu Hương nhận ba huy chương vàng ở nội dung toàn năng Latin và điệu đơn Samba, Paso Doble tại giải Vô địch dancesport Đông Nam Á 2026.

Lần thứ ba đôi nhảy giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á ở nội dung toàn năng Latin và hai điệu đơn.

Lần thứ nhất, cả hai đoạt huy chương vàng ở nội dung 5 điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive vào năm 2022. Lần hai là 5 điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble, điệu đơn Samba vào năm 2025.

Giải do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức đều đặn mỗi năm, sự kiện năm nay diễn ra tại Manila, Philippines từ ngày 18 đến 19/4.

Phan Hiển - Thu Hương thể hiện nội dung toàn năng Latin (5 điệu). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để chuẩn bị cho giải đấu, Phan Hiển và Thu Hương tập luyện mỗi ngày trong suốt ba tháng. Phan Hiển nói: "Không gì hạnh phúc bằng việc tôi và Thu Hương giữ vững ngôi vô địch, góp phần mang lại niềm tự hào cho đội tuyển dancesport Việt Nam".

Ngoài Phan Hiển - Thu Hương, các đôi nhảy Ngọc An - Tố Uyên, Anh Minh - Trường Xuân nhận huy chương vàng điệu đơn Waltz, Quốc Bảo - Minh Châu giành huy chương vàng ở điệu Viennese Waltz.

Phan Hiển, Thu Hương nhảy điệu samba tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 Phần thi solo điệu Samba của Phan Hiển - Thu Hương tại giải Vô địch Đông Nam Á 2026. Video: Nhân vật cung cấp

Trước đó, Phan Hiển và Thu Hương mang về cho đoàn thể thao Việt Nam huy chương đồng tại Giải Vô địch Thế giới, huy chương vàng ở nội dung năm điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive tại SEA Games 31. Họ là đôi vận động viên dancesport Việt đầu tiên xếp thứ 41 thế giới, nhờ thành tích top 10 cuộc thi World Open Latin 2024.

Phan Hiển và Thu Hương bên huấn luyện viên Khánh Thi (giữa). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phan Hiển, 33 tuổi, là chồng nghệ sĩ dancesport Khánh Thi, 44 tuổi. Năm 2009, cả hai đoạt huy chương vàng giải Vô địch Dancesport châu Á, đưa Phan Hiển trở thành kiện tướng khi mới 16 tuổi. Sau khi giã từ sự nghiệp, Khánh Thi trở thành huấn luyện viên của Phan Hiển. Ngoài thi đấu, họ đồng hành ở nhiều game show, sự kiện, cùng mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật ở TP HCM.

Thu Hương, 36 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi Học viện Múa Việt Nam, là kiện tướng quốc gia từ năm 2007 đến nay. Hiện cô là mẹ đơn thân, có một con trai.

Hoàng Dung