Phan Hiển, Thu Hương đưa chuyện tình thời chiến vào dancesport

Tiết mục nhảy của Phan Hiển, Thu Hương ở Giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin. Video: YouTube DanceSportTotal

Tiết mục giúp cả hai giành được huy chương đồng tại sự kiện do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Mỹ. Show Dance Latin là một thể loại biểu diễn trong Latin dancesport, nơi các cặp không chỉ thi các điệu Latin (Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Paso Doble, Jive) mà còn sáng tạo bài nhảy có câu chuyện, yếu tố múa, biểu cảm, trang phục, dựng cảnh.

Khánh Thi - huấn luyện viên của Phan Hiển, Thu Hương - cho biết cô cùng hai vận động viên dành nhiều thời gian dàn dựng tiết mục. Dư âm cảm xúc của các ngày lễ 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh truyền cảm hứng cho cô xây dựng bài thi về chuyện tình yêu thời chiến. Để tăng hiệu ứng, êkíp kết hợp giữa một bản quốc tế và Việt Nam - Cho em gần anh thêm chút nữa.

Trong tổng thời lượng 3 phút 30 giây, hai vũ công thể hiện ba điệu nhảy Samba, Paso, Rumba với nhiều động tác bê đỡ. Theo Phan Hiển, mỗi điệu nhảy ít nhất 40 giây. Điều này đòi hỏi anh và Thu Hương phải tính toán từng giây, biểu cảm gương mặt, các động tác thật chính xác để truyền tải được sự lãng mạn trong tình yêu cũng như tinh thần dân tộc.

Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương trong tiết mục nhảy về tình yêu thời chiến. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đôi vũ công lên lịch tập các điệu nhảy cùng Khánh Thi và huấn luyện viên Valeri Ivanov suốt một năm qua. Ngoài ra, họ cũng có những đợt tập huấn cùng huấn luyện viên người Pháp - Frederic Mosa. Showdance không phải nội dung sở trường của Phan Hiển, Thu Hương nên họ gặp áp lực, nhiều lần bị chấn thương. Một tuần trước giải đấu, cả hai bay sang Pháp để luyện tập cùng huấn luyện viên Frederic Mosa rồi mới sang Mỹ dự thi.

"Mọi nỗ lực của chúng tôi cuối cùng có kết quả xứng đáng. Tôi thấy tự hào khi lập thành tích mới, góp thêm một huy chương nữa cho bộ môn khiêu vũ thể thao nước nhà", Phan Hiển nói.

Giải đấu do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại New Jersey Mỹ từ ngày 9 - 13/9. Sự kiện được tổ chức hàng năm, thu hút các vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới. Không giống nội dung Latin hay Standard thông thường có nhiều vòng loại với hàng chục, thậm chí hàng trăm cặp thí sinh, Showdance Latin thường có số lượng tham gia chọn lọc hơn. Năm nay, giải đấu quy tụ 14 cặp thí sinh.

WDSF là cơ quan quản lý môn dancesport toàn cầu. Tổ chức được thành lập năm 1957 tại Đức với tên Hội đồng Khiêu vũ Nghiệp dư Quốc tế (International Council of Amateur Dancers). Năm 2011, họ đổi thành tên hiện tại, trụ sở chính đặt ở Thụy Sĩ. Đến nay, WDSF có 99 nước thành viên khắp năm châu lục, trong đó Việt Nam gia nhập năm 2007.

Trước đó, Phan Hiển và Thu Hương mang về cho đoàn thể thao Việt Nam huy chương ở nội dung năm điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive tại SEA Games 31. Năm ngoái, họ là đôi vận động viên dancesport Việt đầu tiên xếp thứ 41 thế giới, nhờ thành tích top 10 cuộc thi World Open Latin 2024. Tháng 7 năm nay, cả hai đoạt ba huy chương vàng dancesport hạng Đông Nam Á, thuộc Liên hoan Khiêu vũ Thể thao quốc tế tại Việt Nam.

Phan Hiển, 32 tuổi, là chồng nghệ sĩ dancesport Khánh Thi, 43 tuổi. Năm 2009, cả hai đoạt huy chương vàng giải Vô địch Dancesport châu Á, đưa Phan Hiển trở thành kiện tướng khi mới 16 tuổi. Sau khi giã từ sự nghiệp, Khánh Thi trở thành huấn luyện viên của Phan Hiển. Ngoài thi đấu, họ đồng hành ở nhiều game show, sự kiện, cùng mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật ở TP HCM.

Thu Hương, 35 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi Học viện Múa Việt Nam, là kiện tướng quốc gia từ năm 2007 đến nay. Hiện cô là mẹ đơn thân, có một con trai.

