Phan Đinh Tùng xẻ cá ngừ vây xanh 234kg tại Hatoyama

Tối 14/1, ca sĩ Phan Đinh Tùng trực tiếp xẻ cá ngừ vây xanh nặng 234kg tại nhà hàng Nhật Bản Hatoyama (Hà Nội)

Con cá ngừ được xẻ nặng 234kg, vượt kỷ lục 190kg từng được giới thiệu tại Việt Nam trước đó. Nam ca sĩ là khách mời thực hiện nhát cắt đầu tiên trong nghi thức xẻ cá truyền thống của Nhật Bản. Trước sự chứng kiến của thực khách, anh cầm dao chuyên dụng, hoàn thành công đoạn tách đầu cá, bước đòi hỏi kỹ thuật chính xác và lực tay ổn định.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng thực hiện những đường cắt đầu tiên. Ảnh: Nhà hàng Nhật Bản Hatoyama

Chia sẻ bên lề sự kiện, Phan Đinh Tùng cho biết anh từng thưởng thức cá ngừ tại nhiều quốc gia, song đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến và chạm tay vào một con cá ngừ vây xanh có kích thước lớn như vậy ngay tại Việt Nam. Theo anh, thớ thịt cá chắc, độ đàn hồi rõ rệt, khác biệt so với các loại cá thông thường.

Theo ông Kyo Nguyễn - tổng bếp trưởng nhà hàng Hatoyama, cá được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và vận chuyển về Hà Nội trong vòng 24 giờ. Quy trình bảo quản nghiêm ngặt giúp thịt cá giữ được màu sắc, độ đàn hồi và các vân mỡ đặc trưng của cá ngừ vây xanh cao cấp.

Giới chuyên môn nhận định, cá ngừ vây xanh đạt kích thước trên 200kg thuộc nhóm hiếm, thường chỉ xuất hiện trong những mùa đánh bắt nhất định. Trên thế giới, các con cá ngừ có trọng lượng tương đương thường được giao dịch với giá rất cao tại các chợ đấu giá hải sản ở Nhật Bản. Trước đó, phiên đấu giá cá ngừ vây xanh ở chợ cá Toyosu (Nhật Bản) từng ghi nhận kỷ lục một con cá ngừ vây xanh khác nặng 243 kg trị giá 3,2 triệu USD (hơn 80 tỷ đồng).

Các đầu bếp chế biến cá ngừ vây xanh Nhật Bản 234kg. Ảnh: Nhà hàng Nhật Bản Hatoyama

Đại diện nhà hàng Hatoyama cho rằngviệc tổ chức nghi thức xẻ cá nhằm giới thiệu nguyên liệu cao cấp và tái hiện một phần văn hóa ẩm thực Nhật Bản gần hơn tới thực khách Việt. Sau sự kiện, các phần cá đạt chuẩn sashimi thái từ con cá ngừ 234kg được phục vụ giới hạn cho thực khách đăng ký trước.

Nhà hàng Nhật Bản Hatoyama cũng lý giải việc lựa chọn thời điểm đầu năm để tổ chức xẻ cá mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi. Con số 234 được xem là dãy số tiến, tượng trưng cho sự phát triển liên tục, là thông điệp nhà hàng muốn gửi tới thực khách trong năm mới.

