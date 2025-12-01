Phan Đinh Tùng làm liveshow đón tuổi 50

Ca sĩ Phan Đinh Tùng, thực hiện chương trình "Đinh show", kỷ niệm 25 hoạt động ca hát kết hợp đón tuổi mới vào tháng 12 tại Hà Nội.

Anh và êkíp đang xây dựng ý tưởng sân khấu, cùng giám đốc âm nhạc Đoàn Minh Vũ chọn cách phối, hòa âm mới cho các tiết mục. Phan Đinh Tùng cho biết anh tổ chức liveshow vào thời điểm tròn 50 tuổi như cách khép lại chặng đường dài, mở ra giai đoạn mới.

"Tôi sẽ hát những ca khúc quen thuộc trong không khí gần gũi, không phô trương, có sự kết nối với khán giả", ca sĩ nói. Anh mời NSND Tự Long, rapper Hà Lê, ca sĩ Hoàng Hiệp làm khách mời ở chương trình.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng trong bộ ảnh mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2024, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, gây chú ý qua các tiết mục vũ đạo, hát thể loại nhạc sôi động. Dù thế, Phan Đinh Tùng khẳng định vẫn giữ chất riêng vốn được khán giả yêu mến - hình ảnh ca sĩ hát ballad cảm xúc, có kỹ thuật thanh nhạc. Giọng ca 7x không mang tâm lý tận dụng sự quan tâm của công chúng để vội vàng ra sản phẩm hay chạy theo xu hướng mà chọn hướng đi chắc chắn.

Về đời sống cá nhân, anh cho biết hạnh phúc khi bạn đời đồng hành, giúp anh quản lý công việc, chăm sóc con nhỏ. Nhiều năm qua anh hài lòng với cuộc sống gia đình bình yên, êm ấm. Phan Đinh Tùng kết hôn ca sĩ Thái Ngọc Bích năm 2012. Con gái của họ tên Ngọc Châu, 12 tuổi, con trai là Trí Đức, 5 tuổi. Anh nói may mắn khi lấy được người vợ trẻ, hiền và đảm đang. Bà xã ít tuổi hơn anh nhưng biết cách ứng xử khiến cả hai luôn hòa thuận, ít bất đồng quan điểm.

Phan Đinh Tùng hát "Bởi vì anh yêu em" Phan Đinh Tùng hát "Bởi vì anh yêu em". Video: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ sinh năm 1975, là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Sau khi rời nhóm, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc: Ngồi bên em, Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cào cào lá tre, Con gái nhỏ của ba.

Hoàng Dung