Phân biệt xe đạp điện và xe máy điện

Xe đạp điện và xe máy điện phân biệt ở bàn đạp và công suất môtơ.

Vừa qua, gần 400 học sinh Trường THCS Ngọc Lập, tỉnh Phú Thọ, gắn biển tên và lớp học lên xe đạp điện để thuận tiện trong quản lý. Nhà trường cho biết hoạt động này nhằm nâng cao ý thức giao thông, giúp phụ huynh dễ nhận diện phương tiện của con em, đồng thời tạo nét đẹp văn hóa trong việc sử dụng xe khi đến trường.

Sáng kiến nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đã đặt câu hỏi những chiếc "xe điện" mà học sinh điều khiển thực chất là xe đạp điện hay xe máy điện? Nếu là xe máy điện, người lái phải đủ 16 tuổi, có đăng ký biển số. Như vậy, việc học sinh cấp 2 sử dụng có thể vi phạm quy định pháp luật.

Học sinh trường THCS Ngọc Lập đi xe điện. Ảnh:Trường THCS Ngọc Lập

Luật Việt Nam quy định như thế nào?

Theo Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn hiện hành, phương tiện chạy điện được chia thành hai nhóm chính: xe đạp điện và xe máy điện (hay xe gắn máy điện).

Xe đạp điện được xếp vào nhóm phương tiện thô sơ. Người điều khiển không cần bằng lái, không bắt buộc đăng ký biển số, và không quy định độ tuổi tối thiểu cụ thể. Tuy nhiên, người đi xe đạp điện vẫn phải đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy tắc giao thông và không chở quá số người cho phép.

Ngược lại, xe máy điện được xếp vào nhóm phương tiện cơ giới đường bộ. Người điều khiển phải đủ 16 tuổi trở lên, có giấy phép lái xe hạng A hoặc A1, và phương tiện phải đăng ký biển số cũng như mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Sự khác nhau giữa xe đạp điện và xe máy điện

Dù cùng sử dụng động cơ điện, hai loại phương tiện này khác nhau rõ rệt ở cấu tạo, vận tốc và mức độ quản lý.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, xe đạp điện có bàn đạp như xe đạp truyền thống, vận tốc tối đa 25km/h, công suất động cơ điện không quá 250 W, khối lượng bản thân không quá 40kg.

Trong khi đó, xe máy điện thì không có bàn đạp, sử dụng động cơ điện công suất không lớn hơn 4 kW, tốc độ không quá 50 km/h. Thiết kế, hệ thống phanh, đèn và khung sườn tương tự xe tay ga, nên được quản lý như xe cơ giới. Người từ 16-18 tuổi có thể sử dụng xe máy điện này mà không cần bằng.

Ngoài ra, môtô điện là xe có công suất động cơ điện lớn hơn 4 kW, tốc độ lớn hơn 50 km/h. Để sử dụng loại xe này cần bằng lái A1, người lái trên 18 tuổi. Nếu công suất vượt 11 kW, người lái phải có bằng A, tức tương đương các xe máy trên 125 phân khối.

Như vậy, sự khác nhau chính để phân biệt giữa xe đạp điện và xe máy điện là bàn đạp trên xe, và mức công suất được giới hạn.

Phạm Hải