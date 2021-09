Phân biệt các cặp từ dễ nhầm lẫn

Bạn dùng "look at" khi muốn diễn tả nhìn vào gì đó, nhưng phải dùng "look for" nếu muốn nói đang tìm gì.

1. "Agree with" (đồng ý với một người/ý tưởng) và "agree to" (đồng thuận về điều gì)

Ví dụ: I totally agree with his decision. (Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của anh ấy).

Both sides in the war have agreed to the ceasefire. (Hai bên trong cuộc chiến đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn).

2. "Think of" và "think about" đều dùng để nói về ý kiến, dự định tương lai. "Think of" thường có nghĩa là tưởng tượng (imagine), trong khi "think about" có nghĩa gần hơn với "consider" (xem xét, suy nghĩ). Vì vậy sự khác nhau giữa hai động từ kép này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ: What do you think about/of the new computer lab? (Bạn nghĩ gì về phòng máy mới?).

I'm thinking about/of going back to university next year (Tôi đang nghĩ tới việc trở lại trường đại học vào năm tới).

3. "Apologize to" (xin lỗi ai) và "Apologize for" (xin lỗi về điều gì)

Ví dụ: Mum made me go and apologize to Mr Henry for breaking his window. (Mẹ bắt tôi đi và xin lỗi ông Henry vì đã làm vỡ cửa sổ nhà ông ấy).

4. "Look at" (nhìn vào gì đó) và "Look for" (tìm kiếm gì đó)

Ví dụ: Oh look at the sunset. (Ồ nhìn hoàng hôn kìa).

I've looked for my homework everywhere (Tôi đã tìm bài tập về nhà của mình khắp nơi).

5. Forget/Remember + V-ing (quên/nhớ điều gì đã xảy ra trong quá khứ) và Forget/Remember + to V (quên/nhớ điều gì phải làm trong tương lai)

Ví dụ: I remember seeing a bull running down the street (Tôi nhớ đã trông thấy một con bò chạy xuống đường).

Don't forget to watch the news tonight. (Đừng quên xem tin tức tối nay).

6. Stop + V-ing (dừng việc đang làm) và Stop + to-V (dừng việc đang làm để làm việc khác)

Ví dụ: The boy stopped playing. (Cậu bé dừng chơi).

The boys were playing and they stopped to have a snack. (Những cậu bé dừng chơi để ăn quà vặt).

7. Try + V-ing (thử làm việc gì đó xem kết quả ra sao) và Try + to-V (nỗ lực làm gì đó)

Ví dụ: I tried turning the tap but the water still poured out (Tôi thử vặn vòi nhưng nước vẫn chảy ra).

I tried to turn the tap but it was too old and rusty (Tôi đã cố vặn vòi nước nhưng nó quá cũ và han gỉ).

Nguyễn Như Ý