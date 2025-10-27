Phạm Băng Băng mặc 'đầm cánh bướm' trên thảm đỏ Tokyo

Người đẹp 44 tuổi xuất hiện với vai trò nữ chính của Địa mẫu - tác phẩm do Malaysia sản xuất, được đề cử Phim hay nhất tại lễ trao giải năm nay.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 diễn ra từ ngày 27/10 đến 5/11, chủ tịch hội đồng giám khảo là nhà làm phim người Đức Carlo Chatrian. Tổng cộng 15 tác phẩm trên toàn thế giới tranh giải Phim hay nhất. Sự kiện còn có các hạng mục Asian Future, World Focus, Youth, Japanese Classics.