Phạm Băng Băng mặc 'đầm cánh bướm' trên thảm đỏ Tokyo

Băng Băng ký tặng khán giả. Video: Weibo
Người đẹp 44 tuổi xuất hiện với vai trò nữ chính của Địa mẫu - tác phẩm do Malaysia sản xuất, được đề cử Phim hay nhất tại lễ trao giải năm nay.
Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 diễn ra từ ngày 27/10 đến 5/11, chủ tịch hội đồng giám khảo là nhà làm phim người Đức Carlo Chatrian. Tổng cộng 15 tác phẩm trên toàn thế giới tranh giải Phim hay nhất. Sự kiện còn có các hạng mục Asian Future, World Focus, Youth, Japanese Classics.
Phạm Băng Băng trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu 2025 của Steve O Smith. Chiếc váy lấy cảm hứng cánh bướm đen trắng, cô kết hợp kiểu tóc, lối trang điểm cổ điển.
Băng Băng cho biết hạnh phúc khi tác phẩm được đề cử, cô hồi hộp xem phim ở lễ ra mắt cùng khoảng 900 khán giả tối 27/10, vì đạo diễn Trương Cát An không cho cô xem trước.
Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng màn ảnh Nhật, minh tinh Sayuri Yoshinaga (giữa) giới thiệu phim mới cùng đàn em Nounen Rena và đạo diễn Junji Sakamoto.
Shibasaki Ko (trái) và Mitsushima Hikari.
Người đẹp Yoshine Kyōko.
Kaito Takahashi - ca sĩ, diễn viên kiêm họa sĩ truyện tranh.
Như Anh
Ảnh: Mtime