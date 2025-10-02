Phạm Băng Băng tranh giải Nữ chính xuất sắc

Diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ phim "Địa mẫu", ở lễ trao giải Kim Mã 2025.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Phạm Băng Băng cạnh tranh các đồng nghiệp Phương Úc Đình, Lưu Nhược Anh, Lâm Y Thần và Cao Y Linh.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu Phạm Băng Băng được đề cử giải thưởng tại một liên hoan phim Hoa ngữ, kể từ khi cô vướng scandal trốn thuế năm 2018. Theo Mtime, Kim Mã tổ chức thường niên từ năm 1962, được giới chuyên môn đánh giá là sự kiện điện ảnh uy tín hàng đầu làng phim Hoa ngữ. Các đạo diễn, diễn viên Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di, Châu Tấn... đều từng thắng giải ở liên hoan. Đạo diễn Lý An, minh tinh Củng Lợi từng làm chủ tịch lễ trao giải.

Tạo hình Phạm Băng Băng trong "Địa mẫu". Ảnh: GQ

Phim Địa mẫu ghi hình năm 2024, Băng Băng vào vai nông dân có năng lực trừ tà nhờ phép thuật cổ xưa. Một ngày, pháp sư trừ tà đối diện linh hồn thần bí, hé mở dấu vết cái chết bí hiểm của người chồng pháp sư. Để phù hợp nhân vật, cô phơi đen da và tăng gần 10 kg.

Tác phẩm của đạo diễn Malaysia Trương Cát An nhận tám đề cử tại sự kiện năm nay, ngoài hạng mục Nữ chính còn có: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm nhạc hay nhất, Thiết kế tạo hình xuất sắc, Ca khúc nhạc phim hay nhất.

Băng Băng hóa thân phụ nữ nghèo khổ. Ảnh: GQ

Trên HK01, Phạm Băng Băng cho biết chủ động tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm 2023, khi được mời đến Malaysia làm đại sứ du lịch, cô hỏi số điện thoại của đạo diễn Trương Cát An, hẹn gặp ông, từ đó hợp tác quay Địa mẫu.

Đạo diễn nói lần đầu gặp Phạm Băng Băng, ông nghĩ: "Diễn viên này đẹp như vậy, nếu đóng phim, khán giả chỉ để ý vẻ đẹp của cô ấy chứ đâu xem nội dung nữa". Trước đây, Trương Cát An không thích làm việc với những ngôi sao quá lộng lẫy. Khi biết suy nghĩ của đạo diễn, Phạm Băng Băng nói: "Em có thể là ngôi sao trên thảm đỏ, ở sự kiện, những lúc đó em cần thể hiện vẻ đẹp nhất của mình. Còn trong phim, anh có thể coi em là rác, giẫm đạp thế nào cũng được". Khao khát, quyết tâm của Phạm Băng Băng chinh phục đạo diễn.

Ngoài các đề cử tại lễ trao giải Kim Mã 2025, hôm 1/10, ban tổ chức Liên hoan phim Tokyo (Nhật Bản) công bố Địa mẫu được đề cử Phim hay nhất.

7 năm Phạm Băng Băng vượt nghịch cảnh Phạm Băng Băng dự Liên hoan phim Berlin hồi tháng 2 với vai trò giám khảo. Video: Weibo

Theo On, 7 năm qua, Phạm Băng Băng bị hạn chế hoạt động lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc đại lục, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện phim ảnh nào, không đóng phim do Trung Quốc sản xuất. Người đẹp kinh doanh và đạt được một số thành tựu nhưng cho biết đau khổ khi không được đóng phim vì cô đam mê điện ảnh, muốn được diễn suốt cuộc đời. Cô đau đáu về nghệ thuật, khao khát có kịch bản phù hợp bản thân trong chương mới cuộc đời.

Diễn viên tìm cơ hội đóng phim ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Người đẹp cũng mua bản quyền kịch bản một số phim, dự định phát triển công việc hậu trường.

Trên trang cá nhân, minh tinh từng viết luôn nỗ lực để được chủ động trong cuộc sống. "Ai cũng vậy, người bạn có thể dựa vào cả đời chỉ có bạn mà thôi. Tôi tin như thế và cũng đang như thế. Trông chờ người khác mang hạnh phúc cho mình, như thế bạn sẽ cả đời bị động. Tôi thà vất vả khổ sở cũng phải nắm quyền chủ động trong tay. Tôi thường tự nói, người dựa vào bản thân, số phận sẽ không tệ đâu".

Như Anh (theo Next Apple, Line Today)