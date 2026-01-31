Phải làm sao khi công ty đóng BHXH quá thấp?

Thu nhập thực tế của tôi khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng nhưng công ty chỉ đóng BHXH (bảo hiểm xã hội) trên mức lương cứng 7,8 triệu đồng.

Tôi làm việc tại doanh nghiệp bất động sản hơn 15 năm. Các chế độ như lương, thưởng, bảo hiểm y tế tại đây nhìn chung được thực hiện đầy đủ. Nhưng mức lương làm căn cứ đóng BHXH của công ty thấp hơn rất nhiều so với thu nhập thực tế của tôi và hàng trăm đồng nghiệp.

Cụ thể, nhiều năm trước, mức lương đóng BHXH của tôi chỉ 4,8-5 triệu đồng/tháng; vài năm gần đây tăng lên 7,8-8 triệu đồng. Trong khi đó, thu nhập thực nhận của tôi dao động từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi băn khoăn là, cần làm gì để bảo đảm quyền lợi của mình? Có nên đề xuất doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH theo tiền lương thực nhận không?

Độc giả Hà Linh

>> Thạc sĩ, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền tư vấn