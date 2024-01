Phác đồ Iderma 4D Face hỗ trợ trẻ hóa da chuyên sâu

Phác đồ tại viện thẩm mỹ Ruco kết hợp của các công nghệ trẻ hóa chuyên sâu bao gồm cấy dịch dưỡng tế bào gốc Exosome Bio, đan sợi collagen tươi, laser Magic Lifting và laser Pico Triple White.

Lỗ chân lông to chủ yếu do da sản xuất quá nhiều dầu gây tắc nghẽn da hoặc hoạt động của mụn đầu đen làm collagen căng quá mức để có thể thích ứng. Do tính chất của lỗ chân lông to nên khuyết điểm thường lộ rõ ở vùng chữ T (mũi, trán, cằm) và phổ biến nhất ở các loại da dầu.

Dựa trên cơ chế tái tạo collagen, sửa chữa tổn thương do collagen bị kéo căng, đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa da liễu tại viện thẩm mỹ Ruco sau nhiều năm nghiên cứu đã cho ra mắt phác đồ Iderma 4D Face trẻ hóa, se khít lỗ chân lông. Đặc biệt ứng dụng các công nghệ trẻ hóa chuyên sâu từ các nước dẫn đầu về làm đẹp, phác đồ có khả năng đi dưỡng chất tầng sâu tăng cường làn da khỏe mạnh, săn chắc, thu hẹp lỗ chân lông, khắc phục thâm, nám, tàn nhang.

Phác đồ Iderma 4D Face kết hợp 4 công nghệ se khít lỗ chân lông, trẻ hóa trong một liệu trình. Ảnh: Ruco

Phác đồ Iderma 4D Face là sự kết hợp của các công nghệ se khít lỗ chân lông, tái tạo da hàng đầu hiện nay bao gồm cấy dịch dưỡng tế bào gốc Exosome Bio, đan sợi collagen tươi, laser Magic Lifting và laser Pico Triple White. Trong đó, Exosome Bio ứng dụng công nghệ siêu tăng trưởng cấp tế bào, có hơn 600 loại protein và hơn 1200 mRNA giúp chữa lành tổn thương, tái tạo tế bào da, phục hồi và dưỡng ẩm tầng sâu. Đan sợi collagen tươi dùng dụng cụ y khoa tạo thành mạng lưới sợ dưới da, thúc đẩy tăng sinh collagen và elastin toàn diện, xóa nếp nhăn, tái sinh làn da căng mịn, hồng hào.

Song song nâng cơ, săn chắc da tự nhiên mà không cần phẫu thuật, công nghệ laser Magic Lifting tác động từ bề mặt da đến bên trong khoang miệng, kích thích hình thành collagen mới, nâng cơ, xóa rãnh cười. Đồng thời, laser Pico Triple White sử dụng năng lượng thấp với tia laser xung cực ngắn kích thích collagen tác động chính xác vùng điều trị cải thiện kết cấu không đồng đều, se khít lỗ chân lông từ đó khôi phục làn da mịn màng, rạng rỡ.

Làn da xỉn màu, lỗ chân lông to trở nên căng bóng, sáng mịn sau Iderma 4D Face. Ảnh: Ruco

Ruco International Clinic liên tục cập nhật những công nghệ trẻ hóa mới nhất của thế giới. Tất cả các công nghệ sử dụng tại Ruco đều có giấy chứng nhận an toàn của FDA Hoa Kỳ và giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ chính hãng. Với sự đầu tư nghiêm túc từ dịch vụ đến không gian trải nghiệm, Ruco là địa chỉ được ghé thăm bởi nhiều doanh nhân và sao Việt.

Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng cũng là một trong những khách hàng tin tưởng lựa chọn Ruco để hồi phục làn da và vóc dáng sau khi trở lại đường đua Vbiz. "Sau 1 liệu trình Iderma 4D Face, mình cảm thấy se khít lỗ chân lông, làn da mạnh khỏe, sáng mịn bật tone. Hằng rất hài lòng", Minh Hằng cho biết.

Minh Hằng thừa nhận làn da sáng mịn, se khít lỗ chân lông nhờ trải nghiệm phác đồ Iderma 4D Face. Ảnh: Ruco

Iderma 4D Face tích hợp 4 công nghệ trẻ hóa da chuyên nghiệp sẽ giúp hỗ trợ se khít lỗ chân lông, cải thiện vẻ ngoài làn da khỏe mạnh, tươi mới một cách tự nhiên.

Yên Chi