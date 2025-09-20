Pha 'gỡ đui' kinh điển của cơ thủ Lương Chí Dũng

Cú nhảy bi để tránh bị xử thua ván đấu của Lương Chí Dũng trước Vilmos Foldes tại giải pool 9 bi thế giới 2006 đứng thứ 16 trong những đường cơ hay nhất mọi thời.

Trong danh sách của kênh Dr Dave Billiards với hơn 300.000 lượt theo dõi, có 25 cú đánh được chọn, đứng đầu là đường cơ chữ Z của "Phù Thủy" Efren Reyes cách đây 30 năm. Đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách là Lương Chí Dũng, với cú đánh ở vòng 1/16 giải 9 bi thế giới cách đây 19 năm tại Philippines.

Lương Chí Dũng sinh năm 1985 đoạt HC đồng châu Á năm 2005. Một năm sau, anh đi tới tứ kết giải 9 bi thế giới tại thành phố Pasay, Philippines. Đó là thành tích tốt bậc nhất của một cơ thủ Việt Nam đến nay. Trên đường tới tứ kết, Lương Chí Dũng hạ cơ thủ Hungary, Vilmos Foldes ở vòng 1/16. Ở đó, ván đấu thứ 13 được xếp vào hàng kinh điển.

Cơ thủ Lương Chí Dũng. Ảnh: Akira Takata

Foldes phá bi, nhưng không có bi nào xuống lỗ, nên lượt đánh chuyển về Chí Dũng. Hai cơ thủ cố gắng giấu cái ở bi 1, cho tới khi Foldes thành công khi đưa bi cái nấp sau bi 2, 5 và 7. Đại diện Việt Nam không có cách nào để đánh trúng bi 1, nên chủ động nhận một lỗi.

Trong nội dung 9 bi, cơ thủ sẽ bị xử thua ván đấu nếu mắc ba lỗi liên tiếp, mà không có cú đánh hợp lệ nào xen giữa. Sau lỗi thứ hai, đối phương hoặc trọng tài phải cảnh báo cơ thủ rằng mắc thêm lỗi nữa sẽ bị xử thua.

Foldes nảy ra ý tưởng "bắt đui", tức là anh cũng chấp nhận một lỗi, để khiến Chí Dũng không thể đánh hợp lệ trong hai lượt tiếp theo. Vì thế, đại diện Hungary đánh thêm bi 6 vào vòng vây. Lúc này, bi 1 nằm giữa bi 2, 5, 6 và 7.

Chí Dũng buộc phải nhận lỗi thứ hai, và anh bắn bi 5 và 6 ra chỗ khác để có đường đánh bi 1 trong lượt kế tiếp. Trọng tài giơ số 2, báo hiệu anh đã mắc hai lỗi liên tiếp. Dù vậy, phương án của Chí Dũng vẫn được khen ngợi. "Lựa chọn khôn ngoan đấy", bình luận viên ESPN nói.

Tuy nhiên, Foldes còn cao tay hơn bởi ở lượt đánh sau đó, cơ thủ Hungary đưa bi 9 vào vòng vây. Lúc này, bi 1 lại nằm giữa bi 2, 7 và 9, không có đường nào để bi cái chạm vào bằng cách lăn trên mặt bàn. "Foldes lại làm thế lần nữa và đã thành công", bình luận viên nói thêm.

Pha 'gỡ đui' kinh điển của cơ thủ Lương Chí Dũng Diễn biến tình huống bắt đui của Vilmos Foldes và cách Lương Chí Dũng hóa giải.

Theo các bình luận viên, những tình huống bắt đui như vậy không hiếm gặp trong pool 9 bi. Cách duy nhất để Chí Dũng hóa giải tình huống này là đặt bi cái gần lỗ góc, dùng gậy nhảy để đánh bi cái rơi xuống trúng bi 1. Ở đẳng cấp thế giới, cơ thủ nào cũng có kỹ năng nhảy bi. Tuy nhiên, tình huống này họ phải căn lực chính xác để bi cái rơi xuống trúng bi 1, thay vì ba bi xung quanh. "Trọng tài sẽ phải rất tập trung mới có thể xem bi cái chạm bi nào trước", bình luận viên nhận định.

Chí Dũng làm đúng như dự đoán của bình luận viên, và thậm chí không gây ra nhiều khó khăn cho trọng tài. Anh nhảy bi cái đúng vào bi 1, để tránh mắc ba lỗi liên tiếp. Khán giả lập tức vỗ tay đồng loạt.

"Ôi ván đấu này giống như một buổi biểu diễn billiards. Tôi rất thích điều này. Tôi đã bình luận nhiều trận đấu, nhưng chưa từng thấy gì tương tự trên tivi", bình luận viên thốt lên. "Khán giả cũng rất phấn khích. Không thể tin nổi hai chàng trai trẻ này biết cách biểu diễn cho khán giả. Mọi người sẽ nói về ván đấu này trong thời gian dài nữa".

Thế bi tiếp theo thuận lợi, giúp Foldes dọn bàn và cuối cùng vẫn thắng ván này. Nhưng ở ván tiếp theo, Chí Dũng ghi điểm quyết định, ấn định tỷ số 10-4. Sau đó, anh còn loại Jeff de Luna ở vòng 1/8, trước khi thua cơ thủ Trung Quốc Li Hewen (Lý Hách Văn) tại tứ kết.

Dù sao Chí Dũng cũng thua ván này, nhưng anh và Foldes vẫn để lại khoảnh khắc kinh điển ở đấu trường thế giới. Sau này, mỗi khi pool 9 bi xuất hiện những pha bắt và gỡ đui tương tự, giới chuyên môn lại liên tưởng đến trận đấu giữa hai cơ thủ Việt Nam và Hungary.

