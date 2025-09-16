30 năm trước, "Phù Thủy" Efren Reyes thực hiện cú đánh chữ Z được coi là hay nhất mọi thời, ở chung kết Sands Regency Open trước Earl Strickland.

Năm 1995, tại giải Sands Regency Open ở Mỹ, thế giới billiards chứng kiến một khoảnh khắc vĩ đại. Trận chung kết diễn ra giữa Reyes và một huyền thoại chủ nhà Earl Strickland. Khi tỷ số đang là hill-hill (12-12), tay cơ Philippines có cơ hội kết thúc trận đấu.

Trong lúc chạy đạn ở bi số 5, Reyes vô tình tự làm khó bản thân khi đưa bi 5 đập vào bi 8 xuống lỗ. Điều đó có nghĩa quyền đánh tiếp tục thuộc về cơ thủ khi đó 41 tuổi. Nhưng bi cái không còn đường thẳng đánh tới bi 5, do ông đã giấu cái quá tốt.

"Reyes đang gặp rắc rối lớn", bình luận viên mô tả. "Bi cái không thể đi sang trái vì bị bi 7 bị chặn, sang phải thì không có băng. Chỉ còn duy nhất băng ngắn, nhưng đó là lựa chọn cực khó".

Thế bi trước cú đánh chữ Z kinh điển của Efren Reyes.

Bình luận viên dự đoán ngay cả khi bi cái chạm được bi số 5, Reyes cũng sẽ mở ra cơ hội cho Strickland dứt điểm trận đấu. "Nhưng khả năng cao nhất vẫn là anh ấy đánh không trúng bi 5", bình luận viên nói thêm.

Reyes quyết định dùng cú đánh hai băng, cho bi cái trúng băng dài bên phải, đập sang băng dài bên trái, sau đó mới trúng bi số 5. Khi Reyes đặt cơ xuống bàn, ngay cả các bình luận viên cũng bất ngờ. "Anh ấy tính toán gì vậy? Khả năng rất thấp. Có lẽ anh ấy chỉ hy vọng chạm được vào bóng thôi", bình luận viên nói.

Nhưng trong giây phút căng thẳng, khán giả gần như nín thở, cú đánh thần sầu đã xuất hiện. Bi cái sau hai lần chạm băng dài lao thẳng vào bi 5. Không chỉ thoát hiểm, Reyes còn khiến bi 5 lăn mượt vào lỗ góc, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Các khán giả và ngay cả Strickland cũng vỗ tay không ngớt.

"Ôi Chúa ơi, một cú đánh kinh điển. Hãy nhìn kìa, ngay cả Strickland cũng đang vỗ tay", tiếng bình luận vang lên phấn khích.

Bí ẩn cú đánh chữ Z kinh điển của Efren Reyes Diễn biến cuối trận chung kết giữa Reyes và Strickland tại Sands Regency Open 1995.

Không chỉ ăn bi 5, Reyes còn đưa được bi cái ở vị trí thuận lợi để dọn bàn, đưa nốt ba bi còn lại xuống lỗ, thắng chung cuộc 13-12. Sau đó, Strickland cũng phải đứng dậy, cầm tay Reyes và giơ lên cao như một trọng tài quyền Anh thông báo người thắng cuộc. "Đây là pha dọn bàn hay nhất mà tôi từng thấy, hay bất kỳ ai từng thấy", bình luận viên nói. "Trong một trận chung kết lớn. Không thể nào tốt hơn được nữa. Đây chính là lý do người ta gọi anh ấy là Phù Thủy".

Một người khác nhận xét: "Tôi cứ tưởng Reyes đã chết chìm, không còn đường nào. Chúng tôi đều nghĩ lựa chọn này sai lầm. Nhưng kết quả đã chứng minh, đó là quyết định thiên tài".

Trong phần phỏng vấn sau trận, Reyes vẫn giữ sự khiêm nhường quen thuộc. Ông thừa nhận khi đó chỉ nghĩ tới việc đưa bi cái chạm được bi 5. "Tôi nghĩ mình đã trượt rồi", ông nói. "Thật sự rất khó để chạm vào bi 5. Tôi chỉ hy vọng có thể chạm bi, và tôi đã cần đến may mắn".

Cú đánh chữ Z là một chuẩn mực của sự sáng tạo trong billiards. Trước đó, nhiều người thường chỉ nghĩ tới việc cân một băng, hoặc sử dụng bộ nút số billiards như trong carom. Cú hai băng của Reyes chưa từng xuất hiện ở các giải đỉnh cao trước đó.

Các danh thủ khác như Shane Van Boening, Allison Fisher hay Justin Bergman từng tái hiện cú đánh tương tự, nhưng không ai có thể tạo nên cảm xúc như Reyes trong trận đấu với Strickland. Boening mất 23 lần thử mới đánh được bi 5 xuống lỗ. Nhiều YouTuber cũng thử sức trong thế bi tương tự, nhưng cũng mất ít nhất 10 lần thử. Ở đây, Reyes chỉ có một lần thử, trong cú đánh "sống còn", trước đối thủ cũng được coi là huyền thoại billiards.

Dĩ nhiên Reyes cần may mắn trong cú đánh này, và ông cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng với bộ sưu tập ít nhất hàng chục cú đánh kinh điển như Reyes, nếu có ai thực hiện được cú "Z-shot" tương tự, đó chỉ có thể là "Phù Thủy" cầm cơ.

Xuân Bình tổng hợp