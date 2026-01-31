Phá dỡ biệt thự, nhà cao tầng để mở rộng đại lộ đẹp nhất Thanh Hóa

Đại lộ Lê Lợi - con đường nội đô đẹp nhất thành phố Thanh Hóa cũ, nay là khu vực giáp ranh giữa hai phường Hạc Thành và Đông Quang đang được đầu tư mở rộng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách. Theo thiết kế, dự án dài 1,5 km có điểm đầu giao với quốc lộ 47 tại ngã tư Phú Sơn, điểm cuối nối tiếp nút giao thuộc dự án đường nối TP Thanh Hóa cũ với sân bay Thọ Xuân.

Sau khi mở rộng, đại lộ Lê Lợi sẽ có bề rộng 43 m bao gồm vỉa hè, tính riêng nền đường rộng 30 m, có dải phân cách cứng ở giữa, vận tốc thiết kế 50 km/h.