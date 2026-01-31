Phá dỡ biệt thự, nhà cao tầng để mở rộng đại lộ đẹp nhất Thanh Hóa

Đại lộ Lê Lợi - con đường nội đô đẹp nhất thành phố Thanh Hóa cũ, nay là khu vực giáp ranh giữa hai phường Hạc Thành và Đông Quang đang được đầu tư mở rộng.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách. Theo thiết kế, dự án dài 1,5 km có điểm đầu giao với quốc lộ 47 tại ngã tư Phú Sơn, điểm cuối nối tiếp nút giao thuộc dự án đường nối TP Thanh Hóa cũ với sân bay Thọ Xuân.
Sau khi mở rộng, đại lộ Lê Lợi sẽ có bề rộng 43 m bao gồm vỉa hè, tính riêng nền đường rộng 30 m, có dải phân cách cứng ở giữa, vận tốc thiết kế 50 km/h.
Loạt nhà cao 3-4 tầng tại phường Hạc Thành đã phải cắt bỏ một phần hoặc phá dỡ toàn bộ khiến mặt tiền lòi ra những mảng tường, trụ bê tông nham nhở.
Tính đến nay, có 347/352 hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng bởi dự án đã nhận hỗ trợ, bồi thường với số tiền hơn 450 tỷ đồng. Khối lượng giải phóng mặt bằng đạt gần 90%, còn hơn 100 hộ dân có công trình đang tiếp tục phá dỡ.
Khu nhà liền kề gần chợ Cầu Đống là một trong những điểm chậm phá dỡ nhất trên toàn tuyến.
Nguyên nhân việc chậm trễ giải phóng mặt bằng, theo đại diện chủ đầu tư là do một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa chấp nhận mức đền bù, hồ sơ quản lý đất đai, chính sách bồi thường còn nhiều vướng mắc...
Phần lớn diện tích chợ Cầu Đống cũng buộc phải phá dỡ để phục vụ dự án song hiện nay công trình này vẫn cho tiểu thương kinh doanh buôn bán, chưa hạ giải.
Hệ thống điện lưới, điện chiếu sáng gần điểm đầu dự án cũng chưa kịp di chuyển do liên quan đến nhiều đơn vị quản lý, vận hành.
Tại những vị trí đã nhận bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang triển khai làm cống thoát nước, bóc phong hoá và gia cố nền đường để đảm bảo tiến độ.
Các gia đình chưa bị thu hồi hết phần đất ở và không thuộc diện phải tái định cư nơi khác đang xây nhà mới có hình thu mỏng, méo khác nhau.
Giải phóng mặt bằng thi công đại lộ Lê Lợi. Video: Lê Hoàng
Lê Hoàng