MỹSan Francisco sắp đưa vào hoạt động chiếc phà chạy hoàn toàn bằng pin nhiên liệu hydro trong một nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính.

Phà chạy bằng hydro đầu tiên trên vịnh San Fransisco Phà chạy bằng hydro hoạt động thử nghiệm ở Puget Sound. Video: Reuters

Phương tiện mang tên Sea Change dài hơn 21 m, có khả năng phục vụ 75 hành khách, sẽ di chuyển dọc các điểm dừng ven bờ ở vịnh San Francisco, theo Reuters. Nó được đóng tại xưởng tàu All American Marine ở Bellingham, Washington và đang trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng ở Puget Sound gần đó.

"Đây là chiếc phà thương mại đầu tiên trên thế giới có hệ thống đẩy sử dụng pin nhiên liệu hydro", Pace Ralli, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Switch Maritime, nhấn mạnh.

Những người ủng hộ dự án khẳng định pin nhiên liệu hydro sạch hơn các phương pháp cắt giảm carbon khác vì chúng chỉ thải ra nước và nhiệt, nhưng công nghệ này mới chỉ được sử dụng hạn chế trong nhiều ngành do lo ngại về chi phí cao và kích thước cồng kềnh của hệ thống pin nhiên liệu.

Ralli hình thành ý tưởng cho chiếc phà chạy bằng hydro khi sống ở thành phố New York. "Tôi đang đi phà từ Manhattan đến Brooklyn và nghĩ rằng hình thức vận tải này có thể phù hợp với công nghệ khử carbon mới. Có một dự án ở California được tài trợ bởi Ủy ban Tài nguyên Không khí California và họ đang nghiên cứu pin nhiên liệu hydro như một phương pháp để khử carbon trên tàu thuyền. Vì vậy, chúng tôi đã tham gia với họ và tài trợ cho dự án từ năm 2019", Ralli cho biết thêm.

Sea Change được trang bị ba ngăn xếp pin nhiên liệu hydro do công ty Zero Emissions Industries phát triển, cung cấp năng lượng cho hai động cơ cánh quạt, cho phép phà di chuyển với tốc độ tối đa 20 hải lý trên giờ. Theo Zero Emissions Industries, hệ thống truyền động pin nhiên liệu cung cấp khả năng vận hành linh hoạt tương tự động cơ diesel nhưng yêu cầu bảo trì ít hơn.

Nghiên cứu về khí nhà kính của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) được thực hiện vào năm 2020 cho biết lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính bao gồm carbon dioxide, methane và nitơ oxit đã tăng từ 977 triệu tấn trong năm 2012 lên 1.076 triệu tấn vào năm 2018.

"Switch Maritime tập trung vào ngành vận tải biển vì đó là lĩnh vực chúng tôi có chuyên môn, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả các ngành đều không nên chờ đợi. Bây giờ là lúc để chống lại biến đổi khí hậu trên toàn cầu", Ralli chia sẻ.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chiếc phà đầu tiên chạy bằng pin nhiên liệu hydro sẽ được chuyển đến Vùng Vịnh vào cuối tháng 5 và bắt đầu phục vụ hành khách vào tháng 6 năm nay, đúng vào mùa hè ở San Francisco.

Đoàn Dương (Theo Reuters)