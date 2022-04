Cuộc thi đua thuyền quốc tế World Cup năm nay sẽ chứng kiến chiếc thuyền bay đầu tiên chạy bằng năng lượng hydro với tốc độ 92,6 km/h.

'Thuyền bay' chạy bằng pin nhiên liệu hydro Thuyền đua hydro chạy thử nghiệm ở Auckland. Video: ETNZ

Vào năm 2012, đội Emirates New Zealand (ETNZ) lần đầu tham dự cuộc thi World Cup ở Mỹ với chiếc thuyền đua hai thân AC72. Giờ đây, chỉ chưa đầy 10 năm sau, họ giới thiệu tiếp nguyên mẫu "thuyền bay" sử dụng pin nhiên liệu hydro có tên là Chase Zero. Vào tuần trước, ETNZ đã công bố đoạn video trình diễn cho thấy Chase Zero chạy thử nghiệm quanh bến cảng Waitemata ở thành phố Auckland.

Chase Zero là một phần của Dự án Hydro do ETNZ phát động và chiếc thuyền đua đầu tiên thuộc loại này tham gia World Cup. Nó dài 10 m và có thể chứa 6 thành viên phi hành đoàn. Với thiết kế cánh quạt ngầm, thuyền đua của ETNZ trông như bay khi di chuyển, do thân tàu nằm bên trên mặt nước.

Hệ thống cánh quạt ngầm giúp Chase Zero lướt như bay trên mặt nước. Ảnh: ETNZ

Phương tiện được trang bị hai pin nhiên liệu hydro Toyota 80 kW, mỗi chiếc nằm trong một bên thân. Để tạo ra năng lượng, khí hydro được dẫn qua qua một chất xúc tác để phân tách các phân tử H2 và electron. Điện năng tạo ra có thể cấp trực tiếp cho các động cơ điện tạo sức đẩy cho thuyền, hoặc được lưu trữ trong pin.

Chase Zero có khả năng chạy đường dài ở tốc độ 55,5 km/h với 160 kW được tạo ra từ hai pin nhiên liệu, hoặc tăng tốc lên 93,6 km với 420 kW trong thời gian ngắn hơn. Pin có thể sạc lại khi có nguồn điện dư thừa.

"Với thiết kế tương lai, các tính năng ấn tượng và không phát thải carbon, Chase Zero được coi là tiến bộ đáng kể liên quan đến năng lượng tái tạo sạch trong ngành công nghiệp hàng hải. Về cơ bản, nó chỉ thải ra hơi nước, điều này thật đáng kinh ngạc khi xem xét tác động tích cực lên môi trường", Giám đốc điều hành Kevin Shoebridge của ETNZ nhấn mạnh.

Đoàn Dương (Theo Designboom)