Phà Bình Quới qua sông Sài Gòn chạy lại sau một năm dừng

Sau hơn một năm ngưng hoạt động, phà Bình Quới qua sông Sài Gòn ở cửa ngõ phía đông TP HCM chạy lại từ sáng 13/12, giúp người dân thêm lựa chọn lộ trình.

Việc khôi phục bến phà được thực hiện sau khi UBND TP HCM chấp thuận gia hạn hoạt động thêm một năm. Theo đơn vị khai thác, phà chạy từ 5h đến 19h mỗi ngày, trung bình 15 phút một chuyến. Giá vé 3.000 đồng với người đi bộ, 4.000 đồng cho xe đạp và 5.000 đồng với xe máy. Bến hiện khai thác hai loại phà, sức chở tối đa 59 người cùng 30 xe máy hoặc 45 người cùng 45 xe máy, không nhận chở ôtô.

Phà Bình Quới đón khách sáng 13/12. Ảnh: Giang Anh

Phà Bình Quới kết nối đường Bình Quới trong bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ) với đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức (TP Thủ Đức cũ). Đây là một trong những hướng đi quan trọng giúp giảm tải cho cầu Bình Triệu, quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng và các tuyến Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Khách từ Thủ Đức qua phà vào trung tâm TP HCM, sáng 13/12. Ảnh: Giang Anh

Tháng 7/2024, bến phà Bình Quới phải ngưng hoạt động do vướng thủ tục pháp lý liên quan đến thuê đất và mặt nước. Sau khi bến dừng, người dân khu vực Thanh Đa buộc phải đi vòng qua cầu Bình Triệu hoặc các tuyến khác, quãng đường di chuyển tăng lên đáng kể.

Theo UBND TP HCM, việc gia hạn hoạt động bến phà nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía đông. Về lâu dài, thành phố giao các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, đất đai để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục, khai thác bến đúng quy định.

Vị trí phà Bình Quới. Đồ họa: Hoàng Thanh

Hiện TP HCM còn nhiều bến phà qua sông, kênh đang hoạt động trong thời gian chưa xây cầu, trong đó có các bến có lưu lượng lớn như Cát Lái, Bình Khánh, cùng tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Giang Anh