PGA Tour về đích đúng tiến độ bất chấp Covid-19

Tour Championship hạ màn hôm 7/9 đánh dấu sự thành công của PGA Tour trong việc bảo vệ mùa giải an toàn trước dịch bệnh.

Cảnh tượng bình yên trên green hố 18 sân Colonial ở giải Charles Schwab Challenge. Việc cấm cửa khán giả thực địa, đi đôi với quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, giúp PGA Tour tránh kịch bản vỡ trận mùa này, vì Covid-19. Ảnh: Golf Digest

"Bạn cam kết thực hiện kế hoạch vì niềm tin vào trái tim và cả những con người giỏi giang đã chung tay lên phương án vượt thử thách chưa từng có tiền lệ này. Tôi luôn tự tin là chúng ta đã có kế hoạch đúng đắn. Nhưng cùng lúc đó, tôi, cũng như mọi người lại không dám chắc chúng ta có thể đến được lúc này hay không", Đặc phái viên PGA Tour Jay Monahan chia sẻ trước ngày khai cuộc Tour Championship hôm 4/9.

Lịch 2019-2020 gồm 49 sự kiện trong 12 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2019. Mọi sự vẫn suôn sẻ cho đến hết vòng mở màn sự kiện chủ lực The Players Championship hôm 12/3. Nhưng dịch bùng phát mạnh khiến làng thể thao chuyên nghiệp Mỹ đóng cửa. PGA Tour cũng không ngoại lệ.

Ông Monahan tuyên bố huỷ The Players với giọng khàn đặc và gương mặt thất thần. Lúc đó, mùa giải đã xong 22 sự kiện. PGA Tour bất đắc dĩ vào kỳ nghỉ dịch chưa rõ ngày trở lại. Trong thời gian đó, tổ chức chủ quản huỷ 10 chặng đấu, bố trí lại 13 sự kiện bao gồm cả major US Open và Masters. Xong phần này, họ còn 14 sự kiện. Tiếp đó, PGA Tour triển khai chương trình "Sức khoẻ và An toàn" và cấm cửa khán giả vài sự kiện đầu lịch mới. Hệ thống giải golf lớn nhất hành tinh, khi ấy, đã tròng trành trong 13 tuần.

Khi dịch có dấu hiệu lắng xuống, PGA Tour mở cửa từ ngày 11/6 với Charles Schwab Challenge. Và khi đó, đội ngũ vận hành đều mong đi đến điểm cuối – Tour Championship trên sân East Lake với sự lạc quan và niềm tin mạnh mẽ vào hàng rào phòng dịch.

Nhưng sau tuần Charles Schwab Challenge yên ả, âu lo lại trỗi dậy khi Nick Watney trở thành golfer nhiễm nCoV đầu tiên trước thềm RBC Heritage vào tuần tiếp theo. Rồi ngày 24/6, thêm thành viên Cameron Champ, caddie Ricky Elliott và Ken Comboy dương tính.

Champ phải rời Travelers Championship theo quy trình phòng dịch còn anh em Brooks - Chase Koepka, Graeme McDowell chủ động rút lui vì sự an toàn chung do tiếp xúc gần với hai caddie nhiễm bệnh. Webb Simpson cũng ra về sau khi nhận tin con gái được phát hiện mang mầm bệnh.

PGA Tour lại chao đảo, "lời ra tiếng vào" ập xuống. Cũng trong ngày 24/6, ông Monahan đáp chuyến bay từ tổng hành dinh PGA Tour ở Ponte Vedra Beach, Florida để đến Cromwell, Connecticut - điểm đấu Travelers Championship.

"Jay bay đến giải thực sự quan trọng. Tuần đó, chúng tôi đã có vài ca dương tính. Tôi nghĩ mọi người hoảng sợ, còn ông ấy đến để đóng sự kiện. Nhưng đằng này ngược lại. Ông ấy đến và nói ‘các bạn nghe này. Chúng ta cần ở đây để giải quyết vấn đề. Chúng ta đang bước tới, miễn sao theo cách thông minh là ổn cả", Webb Simpson nói về sự xuất hiện đúng lúc Monahan.

Trong vòng 10 ngày hàng rào phòng dịch bị nCoV xuyên thủng, PGA Tour sửa quy trình tầm soát hai lần. Rồi từ Barracuda Championship đầu tháng Tám, PGA Tour không phát hiện thêm ca dương tính. Tính từ khi tái đấu, họ làm 3.591 xét nghiệm cho golfer và caddie, nhưng chỉ 10 trường hợp nhiễm.

"Sự tự tin của chúng ta bị lung lay trong vài tuần đầu trở lại, nhưng chúng ta nên mong như thế. Vì đó là bản chất của việc đương đầu thử thách. Rồi chúng ta đã điều chỉnh hợp lý để đi đến cuối mùa và khép lại FedEx Cup ở East Lake đúng hẹn ban đầu", Monahan tóm lược hành trình vượt "bão" Covid-19 của PGA Tour .

Từ đầu thời kỳ mới đến nay, các sự kiện PGA Tour không hề có khán giả thực địa, bỏ nội dung pro-am và các hoạt động vui chơi ẩm thực vốn góp phần lớn doanh thu. Tình trạng này chưa rõ thời kết thúc, thậm chí với mùa giải mới.

Nguồn thu suy giảm nghiêm trọng, nhưng các nhà tài trợ vẫn không ra đi. Họ vẫn ở lại để cùng PGA Tour duy trì hoạt động từ thiện qua các sự kiện. Từ các nhà hảo tâm, "Driving Challenge" thu về 5,5 triệu USD và "The Match mùa 2" được 20 triệu USD đều phục vụ công tác cứu trợ nạn nhân Covid-19 ở Mỹ.

Và Monahan thông báo hoạt động gây quỹ bên lề Tour Championship mới đây đạt 3,5 triệu USD với đối tượng thụ hưởng là các tổ chức từ thiện ở Atlanta, bang Georgia. "Nhờ sự hậu thuẫn của các nhà tài trợ, đơn vị đăng cai, nên tính từ lúc tái đấu, các golfer của chúng ta đã mang về hơn 3,5 triệu USD hỗ trợ các hoạt động ngăn ngừa và khắc phục dịch bệnh", Monahan nói tiếp.

Hôm 7/9, Dustin Johnson ẵm cú đúp danh hiệu cùng 15 triệu USD ở điểm -21, khép lại mùa giải biến động. Bốn ngày trước đó, PGA Tour đã công bố kế hoạch 2020-2021 với 50 sự kiện – nhiều nhất kể từ năm 1975. Họ sẽ xuất phát vào ngày mai, 10/9 với Safeway Open ở Napa, California và điểm cuối là Tour Championship vào 5/9/2021.

"Những gì đã đạt được vẫn chưa phải là hoàn hảo. Chúng ta sẽ không tuyên bố thắng ở bất cứ mặt nào. Vì thực tế là chúng ta vẫn tiếp tục học hỏi và thích ứng", Monahan nhấn mạnh.

Chuah Choo Chiang - Quốc Huy