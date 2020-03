Huỷ giải The Players Championship

MỹThe Players Championship 2020, giải golf có quỹ thưởng cao nhất thế giới, bị hủy vì lo ngại Covid-19 dù đã kết thúc vòng một hôm 12/3.

Thông báo của PGA Tour phát đi lúc 22h thứ Năm (9h thứ Sáu, giờ Hà Nội) nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho sức khoẻ của golfer và các bên liên quan trong quá trình tổ chức The Players Championship. Tuy nhiên, dịch bệnh càng lúc càng phức tạp và thay đổi chóng vánh. Do đó, chúng tôi quyết định khép lại giải đấu và khẳng định đây là hành động phù hợp với tình hình hiện tại".

Ít phút sau, PGA Tour thông báo huỷ thêm các giải trong vòng một tháng tới gồm Valspar Championship, WGC-Dell Technologies Match Play và Valero Texas Open. Bình thường, đây đều là những sự kiện chạy đà cho Masters vào tháng 4.

Matsuyama thi đấu ở vòng một - nơi anh đạt điểm -9 và dẫn đầu bảng The Players Championship 2020. Ảnh: Sky.

Những lo ngại về Covid-19 xuất hiện từ trước thềm The Players Championship 2020. Ban đầu, ban tổ chức rất kiên định. Trong phiên thi đấu buổi chiều hôm qua, Đặc phái viên Jay Monahan thậm chí tuyên bố giải vẫn tiếp tục nhưng chấp nhận đấu kín và cấm khán giả ở ba vòng còn lại.

Sau khi kết thúc 18 hố đầu tiên, đương kim vô địch Rory McIlroy kêu gọi xét nghiệm nCoV với tất cả những người dự giải. Anh nói: "Để có thể tiếp tục đánh PGA Tour, mọi golfer và những người liên quan cần được xét nghiệm và đảm bảo không ai nhiễm virus. Nếu có bất cứ trường hợp nào dương tính, chúng ta cần dừng giải đấu".

The Players Championship được mệnh danh là "major thứ năm", bên cạnh bộ tứ truyền thống gồm The Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship. Giải năm nay có tổng quỹ thưởng 15 triệu USD - cao nhất trong tất cả các giải đấu.

Ở vòng một, Hideki Matsuyama đánh 63 gậy, chạm kỷ lục sân Stadium par72 ở Florida, để giữ ngôi đầu ở điểm -9. Tuy nhiên, với quyết định hủy giải, thành tích của golfer Nhật Bản sẽ không được tính.

Quốc Huy (Theo Golf Channel)