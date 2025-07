Peugeot 408 có thêm bản Legend Edition, giá tăng 20 triệu đồng

Peugeot 408 bổ sung phiên bản Legend Edition với những thay đổi nhỏ ngoại và nội thất, động cơ khung gầm giữ nguyên, giá đắt hơn 20 triệu đồng.

Ngày 4/7, hãng xe Pháp Peugeot ra mắt mẫu 408 phiên bản giới hạn mang tên Legend Edition đến thị trường Việt Nam. Xe được sản xuất giới hạn với số lượng 215 chiếc, đánh dấu 215 năm ra đời của thương hiệu (1810-2025), giá bán đắt hơn phiên bản 408 thông thường 20 triệu đồng.

Về cơ bản, biến thể Legend Edition không có sự khác biệt về kiểu dáng, động cơ, hệ truyền động so với mẫu 408 đã ra mắt vào tháng 10/2023. Sự thay đổi nằm ở các chi tiết nhỏ trên ngoại thất và nội thất. 408 Legend Edition được bổ sung màu sơn xám mới mang lên Selenium Grey, và nội thất màu nâu, thay vì đen như trước đó. Đuôi xe được gắn thêm bảng nhận diện phiên bản, kèm số thứ tự từ 001 đến 215. Trong khoang lái, logo sư tử sải bước theo mũi tên đầu tiên của Peugeot, kèm con số 215 được dập chìm trên mỗi tựa đầu ghế.

Peugeot 408 thuộc phân khúc crossover cỡ C, dùng chung nền tảng khung gầm với 3008, mẫu xe cũng đang bán ở Việt Nam nhưng thiết kế nội, ngoại thất không có liên hệ nào. Kích thước dài x rộng x cao của 408 lần lượt 4.690 x 1.850 x 1.480 mm, khoảng sáng gầm 189 mm. So với 3008 (4.510 x 1.850 x 1.650 mm), 408 dài và thấp hơn, chiều rộng tương đương. 408 là mẫu xe gầm cao phong cách coupe duy nhất trong phân khúc cỡ C.

Xe trang bị động cơ 1.6 Turbo PureTech công suất 218 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên xe có các tính năng như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi, điều khiển hành trình, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn. Hai bản cao nhất có thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ chuyển làn.

Khách hàng có thể chọn biến thể Legend Edition cho tất cả phiên bản 408 đang bán, bao gồm Allure, Premium và GT. Giá bán đắt hơn 20 triệu đồng, lần lượt là 1,039 tỷ đồng, 1,139 tỷ đồng và 1,289 tỷ đồng, và được chọn số theo ý muốn khi đặt hàng. Giá bán của mẫu xe Pháp này vượt hơn hẳn so các đối thủ thuần crossover như Mazda CX-5 (749-999 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng).

Hồ Tân