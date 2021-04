Petrolimex: 'Giám đốc Xăng dầu Long An bị bắt do sai phạm cá nhân'

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã đình chỉ chức giám đốc của ông Lương Đình Tiến và khẳng định Petrolimex Long An không liên quan đường dây sản xuất xăng giả.

Ngày 15/4, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết đã đình chỉ chức vụ với ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An), người vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam do liên quan tới đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả.

Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An bị đưa về cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Nam.

Vị này cũng cho rằng, sai phạm của ông Tiến là hoạt động kinh tế, xã hội với tư cách cá nhân, nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý ông Tiến được giao tại Công ty Xăng dầu Long An, cũng như không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Petrolimex.

Là doanh nghiệp Nhà nước chiếm thị phần khoảng 50% lượng xăng dầu bán tại thị trường nội địa, Petrolimex hiện sở hữu gần 2.500 cửa hàng. Lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định Petrolimex Long An không cho thuê kho, phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả.

"Toàn bộ nguồn xăng dầu Petrolimex Long An kinh doanh đều do tập đoàn cung cấp, các công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác", đại diện tập đoàn nói.

Ông Tiến được bổ nhiệm làm Giám đốc Petrolimex Long An hồi tháng 10/2020. Đây là lần đầu lãnh đạo công ty xăng dầu của nhà nước bị bắt vì liên quan đến đường dây xăng giả.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã khởi tố 55 người về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Anh Minh