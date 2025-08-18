Petrolimex Aviation bắt tay Vietjet thúc đẩy sử dụng nhiên liệu xanh

Petrolimex Aviation và Vietjet ký thỏa thuận sử dụng nhiên liệu SAF cho các chuyến bay nội địa, mở hướng thương mại hóa nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam.

Ngày 15/8, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation - PA) ký thỏa thuận cung cấp 1.200 m3 (1,2 triệu lít) nhiên liệu bền vững SAF đầu tiên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và PA pha trộn cho các chuyến bay nội địa của Vietjet. Doanh nghiệp đồng thời hợp tác với Associated Energy Group, LLC (AEG Fuels) hỗ trợ thương mại hóa SAF tại Việt Nam cho các hãng hàng không quốc tế trong tương lai.

Theo Petrolimex Aviation, đây là dấu mốc mở ra khả năng sản xuất - pha trộn - phân phối SAF ngay trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy ngành hàng không Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu giảm phát thải ròng.

Ông Nguyễn Văn Học, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Petrolimex

Ông Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation, cho biết trong quá trình triển khai, Petrolimex Aviation đã nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước như: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước - Bộ Công thương, Cục Hải quan trong việc cấp phép, hoàn thiện tiêu chuẩn và chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai sản phẩm SAF.

Ngoài ra, nói về sự hợp tác giữa Công ty Petrolimex Aviation (PA), Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) và Công ty AEG Fuels, ông Học tiết lộ, VJC và PA đã đồng hành trong nhiều năm qua. Cả hai đã hỗ trợ nhau từ giai đoạn hình thành, phát triển đến vượt qua thử thách của đại dịch, không chỉ trên phương diện kinh doanh mà còn ở mục tiêu chung là phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam.

AEG Fuels cũng là đối tác thương mại lâu năm của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam và quốc tế từ năm 2011 đến nay. "Với kinh nghiệm triển khai SAF và mạng lưới khách hàng là các hãng hàng không toàn cầu, PA tin tưởng AEG Fuels sẽ giúp kết nối thị trường Việt Nam với xu thế sử dụng SAF của thế giới, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai", lãnh đạo Petrolimex Aviation nói.

Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF giữa Petrolimex Aviation và Vietjet.

Với hệ thống cung ứng rộng khắp tại các sân bay của Việt Nam, Petrolimex Aviation đã phục vụ hơn 80 hãng hàng không lớn trong nước và nước ngoài như: Air France, Emirates, Japan Airlines, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways.

Trước đó, vào ngày 17/10/2024, Petrolimex Aviation lần đầu tra nạp thành công nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) cho hai chuyến bay VJ081 và VJ860 của Vietjet, khởi hành từ TP HCM đi Melbourne (Australia) và Incheon (Hàn Quốc). Sự kiện này đặt nền móng cho chuỗi cung ứng SAF tại Việt Nam, đồng thời khẳng định nỗ lực của Petrolimex Aviation trong phát triển sản phẩm xanh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu các hãng hàng không trong và ngoài nước.

Petrolimex Aviation chụp ảnh lưu niệm cùng Vietjet Air. Ảnh: Petrolimex

Petrolimex Aviation xác định mỗi chuyến bay không chỉ là vận chuyển hành khách, hàng hóa mà còn gắn với trách nhiệm bảo vệ bầu trời xanh cho thế hệ tương lai. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2050 cùng ngành hàng không Việt Nam loại bỏ hoàn toàn phát thải ròng CO2 thông qua việc tăng tỷ trọng SAF trong cung ứng, thương mại hóa trên cả đường bay nội địa và quốc tế; phát triển chuỗi cung ứng SAF nội địa; đồng thời hợp tác toàn cầu nhằm cập nhật công nghệ, giảm chi phí và mở rộng ứng dụng.

Không chỉ dừng ở giảm phát thải, Petrolimex Aviation còn hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững trong khu vực, cam kết mạnh mẽ vì một hành tinh xanh.

Như Ý