Perfectha - giải pháp làm đầy từ Pháp

Với cấu trúc hai pha và công nghệ E-Brid độc quyền từ hãng Sinclair France SAS (Pháp), Perfectha Lidocaine hỗ trợ làm đầy, khắc phục lão hóa, duy trì đường nét tự nhiên.

Theo đại diện Sinclair France SAS, Perfectha Lidocaine là chất làm đầy dạng gel axit hyaluronic (HA), được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng yêu cầu về độ tinh khiết, ổn định, khả năng tương thích sinh học. Sản phẩm hỗ trợ làm đầy vùng lõm, trị liệu nhiều vùng như rãnh mũi - má, môi, cằm, đường viền hàm, tăng thể tích mô tại mặt và tay.

Shi Beauty & Wellness là một trong những đơn vị ứng dụng giải pháp Perfectha. Ảnh: Dermamed

Sản phẩm ứng dụng công nghệ E-Brid tạo cấu trúc hai pha cân bằng gồm: pha liên kết chéo (cross-linked HA) - đảm bảo độ nâng đỡ, giữ form và duy trì hiệu quả lâu dài; mạng lưới dung dịch HA polymer - tăng khả năng hòa hợp mô, cải thiện độ mịn, cảm giác tự nhiên khi đưa vào da.

"Nhờ cấu trúc trên, Perfectha có độ dẻo linh hoạt cao, khả năng phân bố đều trong mô, hạn chế vón cục và hỗ trợ bác sĩ kiểm soát chính xác kết quả thẩm mỹ theo từng chỉ định lâm sàng - từ tạo hình đường nét đến trẻ hóa gương mặt", đại diện nhà sản xuất cho hay.

Perfectha - filler HA liên kết chéo hai pha từ Pháp. Ảnh: Dermamed

Trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về Quản lý thiết bị y tế (Bộ Y tế), công ty Dermamed - đơn vị phân phối Perfectha Lidocaine tại Việt Nam - lưu ý mọi người nên thực hiện giải pháp với chuyên gia y tế đã đăng ký, được đào tạo về kỹ thuật tiêm chất làm đầy.

"Mọi quy trình tiêm đều tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, do đó cần tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật vô trùng và thực hành y khoa tiêu chuẩn. Cần thận trọng tại vùng giải phẫu có nhiều mạch máu hoặc dây thần kinh. Chuyên gia thực hiện phải nắm rõ giải phẫu vùng trị liệu", văn bản trên chuyên trang của Bộ Y tế có đoạn.

Văn bản cũng nên rõ sản phẩm không chỉ định với người rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, aspirin, NSAIDs hoặc thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Sau thực hiện, chị em hoặc nam giới không nên trang điểm trong 24 giờ, tránh tia UV, nhiệt độ cao hoặc thấp, xông hơi và bơi lội trong 2-3 tuần. Các vùng nguy cơ cao như quanh mắt, mũi, môi cần được xử lý thận trọng do nguy cơ thiếu máu cục bộ, biến chứng.

Luxe Aesthetics Clinic là một trong những cơ sở ứng dụng Perfectha Ảnh: Dermamed

Tại Việt Nam, Perfectha được nhiều cơ sở thẩm mỹ, chuyên gia áp dụng như Shi Beauty & Wellness, Luxe Aesthetics Clinic, Mỹ viện Thế giới sắc đẹp, bác sĩ Hà Phương.

Đông Vệ