Pepper Lunch ưu đãi 50% trong Ngày hội cơm bò tiêu đen

Pepper Lunch ưu đãi 50% cho các chi nhánh toàn cầu với món cơm bò tiêu đen trứ danh nhân kỷ niệm 31 năm ra mắt, duy nhất ngày 3/7.

Thành lập từ năm 1994, Pepper Lunch hiện sở hữu hơn 500 cửa hàng toàn cầu. 2025 đánh dấu 31 năm ra đời của món cơm bò Mỹ tiêu đen (Beef Pepper Rice) nguyên bản tại Nhật Bản. Món ăn gồm cơm trắng, thịt bò Mỹ mềm, bắp vàng, hành lá và tiêu đen. Tất cả nguyên liệu được xào nóng trên chảo sắt, là món ăn biểu tượng của chuỗi nhà hàng suốt hơn ba thập kỷ.

Cơm bò Mỹ tiêu đen là món ăn giúp làm nên tên tuổi thương hiệu suốt 31 năm. Ảnh: Pepper Lunch

Chảo gang nóng có thể làm nóng đến 270 độ C trong 70 giây. Ngoài các nguyên liệu chính, trong chảo còn có bơ đặc biệt do Pepper Lunch chế biến riêng và sốt độc quyền từ Nhật Bản, giúp tạo hương vị đặc trưng cho món cơm trứ danh. Công nghệ cảm ứng nhiệt giúp làm nóng nhanh và đều, giữ chảo teppan luôn ở nhiệt độ 80 độ C trong hơn 20 phút, đảm bảo món cơm luôn nóng.

Món ăn luôn được phục vụ trên chảo nóng Teppan độc quyền để giữ nhiệt trong suốt 20 phút. Ảnh: Beef Pepper Lunch

Nhân kỷ niệm 31 năm ra mắt, Pepper Lunch triển khai ưu đãi giới hạn cho món cơm, áp dụng duy nhất trong Ngày hội cơm bò Mỹ tiêu đen. Khách hàng mua hai phần Beef Pepper Rice sẽ được giảm ngay 50% cho hai món này. Ưu đãi áp dụng tại các cửa hàng Pepper Lunch toàn quốc, duy nhất ngày 3/7 và không áp dụng cho các món khác trên menu. Đây là cơ hội để mời bạn bè, người thân cùng thưởng thức món ăn nổi tiếng của chuỗi thương hiệu ẩm thực này với giá ưu đãi.

Ngoài cơm bò tiêu đen, còn nhiều món ăn khác phục vụ trên chảo nóng như mì Ý, cá hồi áp chảo, bò sốt cà ri... Ảnh: Pepper Lunch

Đặc biệt, khách hàng còn có thể cùng tham gia xác lập kỷ lục Guinness thế giới với Pepper Lunch, tạo nên album ảnh cơm thịt bò lớn nhất thế giới. Cụ thể, sau khi gọi món, thực khách chụp ảnh phần cơm bò tiêu đen, đăng lên Facebook cá nhân vào ngày 3/7 trong khung giờ 16h-17h kèm hashtag "WorldPepperRiceDay" ở chế độ công khai.

