Pedro Pascal - tài tử gốc Chile thành danh ở Hollywood

Năm 2017, anh hóa thân điệp viên Whiskey trong phim Kingsman: The Golden Circle. Vai diễn mang về cho anh và bạn diễn Colin Firth, Taron Egerton đề cử giải thưởng Teen Choice Award 2018. Trang Collider nhận xét Pascal mang đến làn gió hài hước cho bộ phim.

Tài tử còn xuất hiện trong The Equalizer 2 (2018) với vai phản diện Dave York, đóng chính series The Mandalorian (2019), vào vai Maxwell Lord phim Wonder Woman 1984 (2020). Năm 2022, Pascal đóng cùng Nicolas Cage trong phim hài - hành động The Unbearable Weight of Massive Talent. Ảnh: 20th Century Fox