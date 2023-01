Pax Thiên - con trai mê nghệ thuật của Jolie

Pax Thiên dùng nghệ danh Embtto khi hoạt động nghệ thuật để tránh mang tiếng dựa hơi gia đình.

Theo Page Six, công việc của anh là sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số. Các tác phẩm đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu. Con trai nuôi gốc Việt của Jolie và Brad Pitt đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tại phòng trưng bày ở Tel Aviv, Israel. Hình ảnh và giá trị của các tác phẩm chưa được công bố.

Pax Thiên (phải) cùng mẹ dự sự kiện ở Mỹ hồi tháng 11/2021. Ảnh: Rex

Pax Thiên là con đầu tiên của Jolie và Pitt theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh trai Maddox hiện học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) ở Seoul, Hàn Quốc. Em gái Zahara mới trở thành sinh viên trường Spelman - một đại học nổi tiếng cho cộng đồng da màu tại Mỹ. Cô cũng hứng thú với ngành thiết kế trang sức nhưng chưa đưa ra quyết định về sự nghiệp. Các con khác của cặp sao chưa đủ 18 tuổi.

Anh tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM, được Jolie và Pitt nhận nuôi năm 2007. Anh tốt nghiệp trung học tại trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6/2021. Theo People, nguồn tin thân cận cho biết Pax Thiên đam mê nhiếp ảnh và quay phim. Năm 2017, Pax đã hỗ trợ mẹ trên phim trường dự án First They Killed My Father (2017) ở Campuchia. Anh chịu trách nhiệm quay phim và chụp ảnh hậu trường.

Sau khi ra trường, Pax Thiên dành nhiều thời gian trải nghiệm những dự án nghệ thuật. Giữa năm 2022, anh giữ vai trò trợ lý đạo diễn cho mẹ trong dự án điện ảnh Without Blood. Chàng trai gốc Việt xuất hiện trên phim trường, đeo bộ đàm, thường xuyên giúp Jolie xách đồ, trao đổi công việc với êkíp. "Con làm việc rất chăm chỉ. Tôi rất tự hào vì các con là những người độc lập, cá tính mạnh mẽ", Jolie nói với People.

Pax Thiên (mũ đen) hỗ trợ mẹ trên phim trường "Without Blood". Ảnh: Backgrid

Chàng trai gốc Việt là người kín tiếng, không thích xuất hiện nhiều trước đám đông. Anh hiếm khi cùng mẹ dự các sự kiện lớn. Năm 2021, Pax không tham gia chuỗi hoạt động quảng bá bom tấn Eternals cùng Jolie và các anh chị em. Một số nguồn tin thân cận cho biết anh bận chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học.

Jolie và Brad Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con đẻ. Sau khi chia tay, nữ diễn viên giành quyền nuôi các con. Brad Pitt có quyền thăm nom một số ngày nhất định trong tháng.

