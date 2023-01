Pax Thiên bước chân vào nghệ thuật

Theo Pagesix, con trai 19 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số. Các tác phẩm đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu. Hiện Pax Thiên chuẩn bị cho buổi triển lãm tại phòng trưng bày ở Tel Aviv, Israel.

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM, được Jolie và Pitt nhận nuôi năm 2007. Anh tốt nghiệp trung học tại trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6/2021. Tháng 6 năm ngoái, Pax Thiên theo mẹ lên phim trường Without Blood do Angelina Jolie đạo diễn ở Rome, Italy. Anh giữ vai trò trợ lý, thay mẹ liên lạc với các bộ phận khác của đoàn phim.

Từ năm 2017, Pax đã hỗ trợ mẹ trên phim trường dự án First They Killed My Father (2017) ở Campuchia. Cậu giúp êkíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường. Ở tuổi 19, Pax Thiên bộc lộ là chàng trai biết quan tâm mẹ và các em. Mỗi lần ra ngoài, cậu luôn giúp mẹ xách đồ, để ý xung quanh. Anh đam mê nhiếp ảnh và quay phim.