Paula’s Choice Việt Nam tặng quà mừng ngày Quốc tế độc thân

Theo đó, khi mua các sản phẩm Paula’s Choice Full Size riêng lẻ, khách hàng sẽ nhận được mức ưu đãi lên tới 40%. Chị em được giảm 40% khi mua:

- 7300 - kem dưỡng ẩm lợi khuẩn Probiotic Nutrient Moisturizer.

- 2160 - kem dưỡng mắt Clinical Ceramide – Enriched Firming Eye Cream.

- 8530 - tinh chất dưỡng da Earth Sourced Power Berry Serum.

- 2230 - kem chống nắng Defense Essential Glow Moisturizer Broad Spectrum Spf 30.

- 7500 - kem dưỡng mắt Omega + Compex Eye Cream.

- 2051 - Loại bỏ tế bào chết Skin Perfecting 2% BHA Lotion Exfoliant.

- 2200 - Tinh chất dưỡng da Defense Antioxidant Pore Purifier.

- 7000 - Kem dưỡng ẩm điện giải Water - Infusing Electrolyte Moisturizer.

- 2120 - Kem dưỡng da Clinical Ceramide-Enriched Firming Moisturizer.

Ngày độc thân là một trong những sự kiện khuyến mãi lớn nhất trong năm, có tầm ảnh hưởng không thua kém gì Black Friday hay Cyber Monday. Đây là cơ hội cho các tín đồ shopping.

Khách hàng sẽ được giảm 20% khi mua một sản phẩm Paula’s Choice Full Size; giảm 25% khi mua 2 - 3 sản phẩm Paula’s Choice Full Size; 30% khi mua 4 - 5 sản phẩm Paula’s Choice Full Size; tặng bông tẩy trang thiên nhiên Paula’s Choice 40 miếng cho mọi đơn hàng. Bên cạnh đó, khi mua các sản phẩm chăm sóc da theo bộ, Paula’s Choice Việt Nam tặng mức ưu đãi tới 40%.

Các chị em còn được giảm 35% khi mua bộ sản phẩm Paula’s Choice cơ bản gồm: sữa rửa mặt Paula's Choice, Toner Paula's Choice, kem dưỡng ngày Paula's Choice và kem dưỡng đêm Paula's Choice.

Các bộ sản phẩm cơ bản của Paula’s Choice đáp ứng một quy trình chăm sóc da tối giản nhưng vẫn đảm bảo dưỡng chất dồi dào cho một làn da căng bóng, mịn màng. Hiện tại, Paula’s Choice Việt Nam có các bộ chăm sóc da cơ bản gồm: Clear Basic Kit dành cho da mụn, Defense Basic Kit cho mọi loại da, Hydralight Basic Kit cho da hỗn hợp, Resist Basic Kit For Normal To Oily Skin dành cho da dầu lão hóa, Resist Basic Kit For Normal To Dry Skin, dành cho da khô lão hóa, Skin Balancing Basic Kit dành cho da dầu, Skin Recovery Basic Kit dành cho da khô, Calm Basic Kit For Normal To Oily Skin dành cho da dầu nhạy cảm và Calm Basic Kit For Normal To Dry Skin dành cho da khô nhạy cảm.

Bộ sản phẩm Paula’s Choice giúp chăm sóc da từ sâu bên trong, mang lại làn da tươi tắn, mịn màng cho bạn gái.

Giảm ngay 40% khi mua bộ sản phẩm Paula’s Choice nâng cao bao gồm: sữa rửa mặt Paula's Choice; toner Paula's Choice, loại bỏ tế bào chết Paula's Choice; tinh chất cải thiện Paula's Choice, Treatment Paula's Choice; kem dưỡng ngày Paula's Choice và kem dưỡng đêm Paula's Choice.

Các bộ sản phẩm nâng cao của Paula’s Choice đáp ứng một quy trình chăm sóc đặc biệt và mang tính đặc trị cụ thể cho những vấn đề trên da. Các bộ sản phẩm chăm sóc da nâng cao tại Paula’s Choice Việt Nam bạn có thể tham khảo:

- Clear Advanced Kit cho da mụn.

- Defense Advanced Kit cho mọi loại da.

- Hydralight Advanced Kit cho da hỗn hợp.

- Resist Advanced Kit For Normal To Oily Skin dành cho da dầu lão hóa.

- Resist Advanced Kit For Normal To Dry Skin cho da khô lão hóa.

- Skin Balancing Advanced Kit dành cho da dầu.

Skin Recovery Advanced Kit cho da khô.

- Calm Advanced Kit For Normal To Oily Skin cho da dầu nhạy cảm.

- Calm Advanced Kit For Normal To Dry Skin dành cho da khô nhạy cảm.

Liên hệ đặt trước vào ngày 6/11/2020 tại paulaschoice.vn.

Chương trình áp dụng tại tất cả hệ thống website, fanpage, showroom của Paula's Choice Việt Nam.

Paula’s Choice Việt Nam xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2014, đem đến "làn gió mới" trong hành trình chăm sóc da của phụ nữ Việt. Với 6 showroom phủ rộng khắp Việt Nam, Paula’s Choice khẳng định được vị trí cũng như niềm tin của mình với cộng đồng yêu làm đẹp.

Sứ mệnh của Paula’s Choice là mang đến cho các bạn gái một khái niệm đúng đắn về chăm sóc da, cũng như những sản phẩm hàng đầu. Với triết lý chia sẻ giá trị chân thực cho làn da, Paula’s Choice đem đến cho các bạn gái một khái niệm chuẩn khoa học về chăm sóc da cũng như sự tin tưởng cho khách hàng sử dụng.

Liên hệ Hệ thống showroom mua hàng của Paula’s Choice Việt Nam: - Tầng 1, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0962.528.698.

- Phòng 4423, tầng 44 tòa C5, khu đô thị D'Capitale 224 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0901.223.688.

- 37 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0988.280.220.

- B1 TTTM - Takashimaya Việt Nam Saigon Centre, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 0968.56.52.50.

- Tầng 1: 276 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP HCM. Điện thoại: 0917.733.458.

- Số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái. Điện thoại: 0947 103 103.

(Nguồn: Paula’s Choice Việt Nam)