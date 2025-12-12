Parkview triển khai chuỗi dịch vụ hỗ trợ kiều bào làm răng

Nha khoa Parkview Dental trở thành lựa chọn của nhiều kiều bào nhờ dịch vụ đưa đón tận nơi, quy trình nhanh gọn và chương trình "Răng đẹp đón xuân" trong mùa hồi hương cuối năm.

Tại Parkview Dental, đội ngũ bác sĩ cho rằng mỗi nụ cười là một câu chuyện riêng, cần được chăm sóc cẩn trọng. Phòng khám định vị là đơn vị đồng hành, hiểu nhu cầu hoàn thiện hình ảnh cá nhân của khách hàng, đặc biệt là kiều bào có thời gian lưu trú ngắn.

Nhằm tạo thuận tiện cho nhóm khách này, phòng khám triển khai chuỗi dịch vụ hỗ trợ di chuyển. Ngay khi đến sân bay hoặc bến xe, khách hàng được xe riêng của phòng khám đón - tiễn. Với khách từ các tỉnh, đơn vị bố trí xe liên tỉnh để giảm bớt lo ngại về quãng đường hoặc giao thông.

Bác sĩ Parkview đang điều trị răng cho bệnh nhân. Ảnh: Parkview

Hiểu tâm lý "sợ không kịp làm xong trước ngày bay" là nỗi lo chung của nhiều kiều bào, Parkview thiết kế quy trình làm việc tối ưu, lịch hẹn được điều chỉnh theo kế hoạch thăm thân, du lịch hay công tác của khách. Các dịch vụ chủ lực được xây dựng để phù hợp với quỹ thời gian hạn chế gồm:

Bọc răng sứ thẩm mỹ. Sử dụng phôi sứ từ Mỹ, Đức, Thụy Sĩ... đảm bảo độ bền và tự nhiên, rút ngắn thời gian hoàn thiện.

Cấy ghép Implant. Ứng dụng công nghệ số trong kỹ thuật đơn lẻ, All-on-4, All-on-6, giúp lành thương nhanh, khôi phục ăn nhai vững chắc.

Điều trị tổng quát. Cạo vôi, trám răng, nha chu do bác sĩ lành nghề thực hiện.

Khách hàng Parkview sau khi làm răng. Ảnh: Parkview

Với nền tảng chuyên môn từ các ca điều trị đơn giản đến phức tạp, bác sĩ Phương Đông tại nha khoa Parkview Dental chia sẻ, hiện nay tại Việt Nam, phục hình răng mất bằng phương pháp Implant đã phát triển hơn nhiều. Đặc biệt, các ca mất răng lâu năm tiêu xương nhiều thì kỹ thuật cắm Implant Zygoma đã được áp dụng và thành công tại Nha khoa Parkview. Bên cạnh đó, chi phí trồng răng Implant tại Việt Nam cũng thấp hơn so với các quốc gia như: Mỹ, Pháp, Australia, Canada... nên nhiều kiều bào chọn quay về Việt Nam để điều trị.

Tuy nhiên, bác sĩ Phương Đông cũng lưu ý thêm, tùy tình trạng răng, mức độ tiêu xương mà kiều bào sắp xếp thời gian về Việt Nam phù hợp. Tránh trường hợp về nước ngắn ngày nhưng không trồng răng Implant được dẫn đến chi phí tăng cao, mất thời gian. "Cấy ghép Implant không đơn thuần là phương pháp phục hình răng mất mà còn là hành trình lấy lại nụ cười tự tin, nên việc lên kế hoạch kỹ lưỡng là rất cần thiết", bác sĩ nhấn mạnh.

Phòng khám nha khoa Parkview Dental xây dựng uy tín dựa trên đội ngũ bác sĩ được đào tạo chính quy, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề. Khả năng giao tiếp tiếng Anh của bác sĩ và nhân viên giúp khách Việt kiều dễ dàng trao đổi, nắm rõ kế hoạch điều trị.

Đơn vị đồng thời công khai bảng giá ngay từ bước tư vấn để khách chủ động tài chính, tránh phát sinh ngoài dự kiến. Trong dịp Tết, khách đến thăm khám còn có cơ hội nhận bao lì xì từ chương trình bốc thăm may mắn.

Nhờ quy trình linh hoạt và dịch vụ hỗ trợ trọn gói, khách Việt kiều và du khách quốc tế có thể hoàn thiện nụ cười trong thời gian ngắn, tận dụng tối đa chuyến hồi hương. Hệ thống Labo riêng cùng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên môn cao giúp các dịch vụ như bọc sứ, Implant hay điều trị tổng quát đạt độ chính xác và thẩm mỹ.

Chuyên viên tư vấn thẩm mỹ nha khoa cho kiều bào. Ảnh: Parkview

Song song với kết quả thẩm mỹ, phòng khám chú trọng trải nghiệm khách hàng với dịch vụ đưa đón sân bay, hỗ trợ liên tỉnh và chăm sóc trước, sau điều trị. Việc minh bạch về chuyên môn, chi phí cùng các ưu đãi dịp Tết giúp khách hàng an tâm và chăm sóc đúng mức.

Thế Đan