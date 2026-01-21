Parkview Dental triển khai ưu đãi cho kiều bào thăm khám cuối năm

Nha khoa Parkview tri ân dịp Tết, đồng thời tối ưu lộ trình điều trị cá nhân hóa, giúp kiều bào và khách hàng bận rộn cải thiện sức khỏe răng miệng, sẵn sàng đón Tết.

Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình, đặc biệt ý nghĩa với những người Việt xa quê trở về nước. Với nhiều kiều bào, việc chăm sóc răng miệng không chỉ phục vụ nhu cầu thẩm mỹ mà còn giúp họ tự tin trong các cuộc gặp gỡ người thân, bạn bè. Từ nhu cầu đó, Nha khoa Parkview Dental triển khai chương trình "Răng chắc khỏe - Tết an khang", hướng đến chăm sóc nụ cười toàn diện trong thời gian ngắn.

Cụ thể, bên cạnh hoạt động bốc thăm may mắn với những bao lì xì đầu xuân, phòng khám áp dụng ưu đãi trực tiếp đến 30% cho các dịch vụ sứ thẩm mỹ và gói hỗ trợ chuyên sâu cho cấy ghép Implant.

Phòng khám có dịch vụ đưa đón tận sân bay cho kiều bào. Ảnh: Parkview

Theo đại diện nha khoa, yếu tố giúp nhiều khách hàng lựa chọn là chính sách minh bạch chi phí. Bảng giá được công khai từ khâu tư vấn, giúp khách hàng chủ động tài chính và hạn chế lo ngại phát sinh chi phí - vấn đề thường gặp với người điều trị trong thời gian lưu trú ngắn.

Bác sĩ đang thực hiện cấy ghép Implant cho 1 khách hàng. Ảnh: Parkview

Nhu cầu làm răng đón Tết tăng cao, song đại diện phòng khám cho biết vẫn đặt yếu tố an toàn y khoa lên hàng đầu. Theo bác sĩ Phương Đông, mỗi trường hợp sẽ có phác đồ điều trị và thời gian khác nhau, phụ thuộc tình trạng răng miệng và mức độ tiêu xương.

Bác sĩ khuyến nghị kiều bào nên chủ động tư vấn sớm để sắp xếp lịch trình phù hợp, tránh điều trị gấp rút khiến hiệu quả không đạt như mong muốn hoặc phát sinh chi phí.

Nhân viên tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: Parkview

Một điểm cộng nữa là phòng khám hiện sở hữu đội ngũ bác sĩ được đào tạo chính quy, có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm điều trị cho nhiều khách hàng Việt kiều. Khả năng giao tiếp tiếng Anh của bác sĩ và nhân viên hỗ trợ giúp quá trình tư vấn, trao đổi kế hoạch điều trị diễn ra thuận lợi.

Để rút ngắn thời gian, nha khoa ứng dụng hệ thống labo chế tác tại chỗ với công nghệ CAD/CAM, cho phép hoàn thiện răng sứ trong một, hai ngày, thay vì 5 - 7 ngày như quy trình thông thường. Nhờ đó, khách hàng có thể linh hoạt sắp xếp lịch trình cá nhân trong thời gian điều trị.

Một kiều bào trồng răng Implant tại nha khoa. Ảnh: Parkview

Ngoài ra, Parkview còn hỗ trợ xe đưa đón và lưu trú cho các ca điều trị chuyên sâu, giúp giảm chi phí phát sinh cho khách hàng ở xa. Theo đơn vị, sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và dịch vụ hậu cần là nền tảng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc răng miệng ngày càng cao của kiều bào mỗi dịp Tết.

Thế Đan