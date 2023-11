Park Seo Joon đóng phim Marvel

Đạo diễn Nia DaCosta tình cờ xem "Tầng lớp Itaewon" của Park Seo Joon, sau đó chọn anh đóng vai phụ phim "Biệt đội Marvel".

Biệt đội Marvel (The Marvels) sẽ ra mắt ngày 10/11 ở nhiều nước như Anh, Mỹ, Việt Nam. Tại Hàn Quốc, phim được chiếu sớm hai ngày, để đáp ứng người hâm mộ nước này, khi tài tử nổi tiếng Park Seo Joon lần đầu xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Hiện tạo hình mới của diễn viên vào top chủ đề "nóng" trên các mạng xã hội ở Hàn như Naver, Theqoo.

Trên tạp chí Cine21 của Hàn Quốc, đạo diễn người Mỹ Nia DaCosta nói về cơ duyên chọn Park Seo Joon. "Thời Covid-19, tôi được bạn bè giới thiệu Tầng lớp Itaewon và khẳng định rằng tôi sẽ thích bộ phim. Một ngày nọ, tôi say sưa xem và diễn xuất của Park Seo Joon thực sự gây ấn tượng với tôi", Nia DaCosta cho biết. Sau đó, cô tiếp tục xem thêm các tác phẩm của diễn viên. Khi trở thành đạo diễn The Marvels, cô lập tức nghĩ đến Park Seo Joon.

Nhân vật của sao Hàn là hoàng tử cai quản một thành trì nơi cư dân giao tiếp với nhau bằng âm nhạc. Theo tóm tắt sơ lược, nữ chính Captain Marvel (Brie Larson đóng) vô tình đến đây, trở thành vợ Hoàng tử Yan. Park Seo Joon sang Mỹ đóng phim năm 2021, là sao Hàn Quốc thứ ba tham gia phim của vũ trụ điện ảnh này, sau Claudia Kim và Ma Dong Suk.

Phần một Captain Marvel phát hành năm 2019, xoay quanh quá trình trở thành siêu anh hùng bất khả chiến bại của Carol Danvers - nữ phi công người Mỹ. Dự án đạt doanh thu 1,128 tỷ USD, thuộc nhóm chín bom tấn thu về tỷ USD từ phòng vé toàn cầu của nhà Marvel.

Tầng lớp Itaewon là một trong những tác phẩm thành công nhất của Park Seo Joon, chiếu năm 2020. Phim đề cập nhiều góc tối xã hội Hàn như bạo lực học đường, kỳ thị chủng tộc. Mái tóc húi cua của anh trong phim từng trở thành mốt của nhiều thanh niên châu Á.

Park Seo Joon tên thật Park Yong Kyu, 35 tuổi, tại Seoul (Hàn Quốc). Anh gia nhập làng giải trí năm 2011, được mệnh danh là ông hoàng dòng phim tình cảm lãng mạn, ghi dấu với Thư ký Kim, Kill me heal me, She was pretty, Hwarang, Thanh xuân vật vã. Tài tử không công khai hẹn hò ai, hiện sống cùng thú cưng trong căn hộ lớn tại Seoul.

Hà Thu