Park Seo Joon sang Mỹ đóng phim Marvel

Diễn viên Park Seo Joon bay đến Los Angeles, Mỹ đóng phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel, ngày 3/9.

Newsen, Starnews và các trang tin giải trí lớn nhất Hàn Quốc đăng ảnh tài tử làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Incheon. Anh diện áo thun trắng, mặc ngoài áo chui đầu, mang mũ xô và balo. Theo Naver, Park Seo Joon được kiểm tra y tế, xét nghiệm kỹ lưỡng trước khi lên máy bay.

Park Seo Joon mặc phong cách năng động, cá tính tại sân bay. Ảnh: Newsen, Starnews

Công ty quản lý Awesome ENT xác nhận thông tin diễn viên góp mặt trong dự án của Marvel. Anh là sao Hàn Quốc thứ ba tham gia phim của vũ trụ điện ảnh này, sau Claudia Kim và Ma Dong Suk.

Đại diện diễn viên nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ thử thách mới của Park Seo Joon. Chúng tôi biết các bạn tò mò về tên tác phẩm, nhân vật, địa điểm quay và thời gian khai máy... nhưng thông tin sẽ được công bố vào một ngày sau đó. Mong khán giả tiếp tục ủng hộ để anh ấy trở về nhà sau khi quay phim thật tốt".

Theo Sports Chosun, vì các điều khoản hợp đồng, đơn vị quản lý không được để lộ nội dung phim và vai diễn. Nhiều nguồn tin cho biết anh có khả năng đóng Amadeus Cho - tay súng người Mỹ gốc Hàn, có bộ não thiên tài - trong Captain Marvel 2: The Marvels. Phim dự kiến ra rạp tháng 11/2022. Minh tinh Brie Larson đóng siêu anh hùng Carol Danvers, Iman Vellani hóa thân Kamala Khan và Teyonah Parris thủ vai Monica Rambeau.

Phần một Captain Marvel phát hành năm 2019, xoay quanh quá trình trở thành siêu anh hùng bất khả chiến bại của Carol Danvers - nữ phi công người Mỹ. Dự án đạt doanh thu 1,128 tỷ USD, thuộc nhóm chín bom tấn thu về tỷ USD từ phòng vé toàn cầu của nhà Marvel.

Seo Joon là một trong những diễn viên thực lực của điện ảnh Hàn. Ảnh: Awesome ENT

Park Seo Joon tên thật Park Yong Kyu, sinh năm 1988 tại Seoul (Hàn Quốc). Anh gia nhập làng giải trí năm 2011, ghi dấu vớiThư ký Kim, Kill me heal me, She was pretty, Hwarang, Thanh xuân vật vã.... Mái tóc húi cua của anh trong phim Tầng lớp Itaewon trở thành trend của nhiều thanh niên châu Á nửa đầu năm 2020. Tài tử không công khai hẹn hò ai, hiện sống cùng thú cưng trong căn hộ lớn tại Seoul.

Park Seo Joon và Kim Ji Won trong "Thanh xuân vật vã" Park Seo Joon và Kim Ji Won trong "Thanh xuân vật vã". Video: KBS

Thanh An