Park Eun Bin nổi tiếng ở tuổi 30 nhờ vai luật sư tự kỷ

Park Eun Bin - vai chính "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" - đóng phim từ 5 tuổi nhưng đến 30 tuổi mới nổi tiếng.

Diễn viên hiện gây chú ý với nhân vật Woo Young Woo - luật sư có bộ não thiên tài nhưng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Theo thống kê của Nielsen Korea, phim khởi đầu với tỷ lệ người xem 0,9% và đạt 15,8% ở tập chín (phát tối 27/7) - đứng đầu các tác phẩm cùng khung giờ phát sóng, rating cao nhất lịch sử đài ENA.

Marie Claire Korea nhận định thành công của phim phần lớn đến từ tài diễn xuất của Park Eun Bin. "Nét diễn duyên dáng, tự nhiên và đôi mắt sâu của Park Eun Bin đã lột tả chân thực thế giới Woo Young Woo đang sống và quá trình cô ấy vượt qua định kiến", tờ này viết.

Trích đoạn "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" Trích đoạn phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Video: Netflix

Trên tạp chí Allure Korea, diễn viên cho biết nhận được lời mời cùng lúc phim Luyến mộ. Eun Bin nhiều lần từ chối vì vai diễn nặng nề, sợ thể hiện không tốt gây tổn thương đến những người tự kỷ. Tuy nhiên, đạo diễn Yoo In Sik kiên định chọn cô, quyết định dời lịch quay hơn một năm.

Tại họp báo ra mắt phim, đạo diễn cho biết: "Thật khó để tìm thấy diễn viên có khả năng tập trung và kỹ năng diễn xuất tốt, thay đổi theo từng vai như cô ấy. Park Eun Bin là diễn viên duy nhất thuyết phục tôi".

Eun Bin sau đó nhận lời, nỗ lực đáp lại sự tin tưởng và đợi chờ từ êkíp. Diễn viên đến gặp giáo sư Kim Byung Gun - khoa Giáo dục đặc biệt tại Đại học Nazarene - tìm hiểu về tự kỷ, những đặc điểm, hành động thường có ở người mắc hội chứng này. Cô cũng luyện tập các cử chỉ, hành vi của người tự kỷ để hóa thân trọn vẹn. "Tôi không muốn tìm hiểu về nhân vật qua các phương tiện truyền thông. Tôi suy nghĩ rất cẩn thận, sợ rằng mình hóa thân sai cách, khiến khán giả nhận định sai lầm. Tôi sợ có thể khiến ai đó tổn thương hay phiền lòng", cô nói.

Trên phim trường, cô luôn mang theo một tờ giấy ghi chú về suy nghĩ, tính cách, thái độ và hành vi của người mắc chứng phổ tự kỷ. Diễn viên thể hiện nhân vật qua giọng nói, dáng đi, cử động vai, tay và cả đôi mắt. Việc từng theo học khoa Tâm lý, Đại học Sogang, giúp cô diễn có chiều sâu, khơi gợi cảm xúc khán giả.

Trên JoongAng Ilbo, Kim Bo Mi, 35 tuổi ở Asan, là mẹ của một trẻ mắc chứng tự kỷ - nhận xét giọng nói đều đều của Woo là một trong những đặc điểm của ASD thực tế. "Cách cô ấy nói rất giống con trai tôi", Kim cho biết.

Theo Esquire Korea, phim giúp tên tuổi của Park Eun Bin trở nên nổi tiếng. Diễn viên xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc và nhiều nước châu Á. Trang cá nhân của cô hiện đạt 1,7 triệu lượt theo dõi, tăng gấp năm lần trước khi phim lên sóng. Cô nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đại diện thương hiệu. Mức thù lao làm đại sứ tăng từ 200 triệu won (3,5 tỷ đồng) lên 400 triệu won (7,1 tỷ đồng) trong một năm.

Park Eun Bin biến hóa phong cách trên tạp chí hồi tháng 7. Ảnh: Allure

Thành công hiện tại là kết quả sau 25 năm nỗ lực, tận tậm với nghề của Park Eun Bin. Cô sinh năm 1992 ở Seoul, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội Sogang. Eun Bin ra mắt với vai trò người mẫu nhí lúc 5 tuổi. Hai năm sau, cô góp mặt trong phim truyền hình Chiến lửa tình thù, đóng cùng Choi Min Soo, Lee Byung Hun, Lee Jung Jae... Sau đó, diễn viên đảm nhận vai trẻ em trong Hoàng hậu Minh Thành, công chúa Boryang phim Nữ hoàng Seondeok... Năm 2012, cô lần đầu đóng chính trong phim Chiến dịch cầu hôn cùng Yoo Seung Ho. Từ đó đến nay, cô ghi dấu qua loạt tác phẩm Tuổi trẻ muôn màu, Giải đấu bóng chày, Anh có thích Brahms?, Luyến mộ...

Eun Bin trên phim trường "Hoàng hậu Minh Thành" năm 2001. Ảnh: Naver

Trên Vogue, diễn viên nói: "Khi còn nhỏ, người muốn làm công việc này là tôi chứ không phải bố mẹ. Đó là lý do tôi phải làm mọi thứ để có thể thành công". Theo Marie Claire, Eun Bin luôn hết mình trong từng vai diễn. Cô học chơi violin trong hơn sáu tháng để đóng vai sinh viên đam mê âm nhạc trong Anh có thích Brahms?. Tay của cô sau đó đầy vết chai. Từ một người không biết bơi, cô học thành thạo trong hơn một tháng để đóng vận động viên bơi lội trong phim truyền hình. Cô còn từng học chơi trống để tham gia Entertainer...

Với cô, diễn xuất là cách để trải nghiệm một cuộc đời khác. "Tôi không cho rằng đó là diễn mà là hành trình thăng hoa. Thông qua phim, tôi trải nghiệm những điều không thể làm khi là Park Eun Bin. Đó là lý do tôi có nhiều niềm vui và thấy tự do khi đóng phim. Tất nhiên, tôi tốn nhiều sức lực để hoàn thành", cô nói trên The Ugly Duckling.

Theo The Star, Eun Bin tập trung làm việc, nói không với những ồn ào đời tư. Diễn viên không đến bể bơi vào mùa hè vì sợ đau mắt, không đi trượt tuyết vào mùa đông vì lo chấn thương. Thậm chí, cô hạn chế gặp gỡ bạn bè, đi chơi trong thời gian quay phim để giữ gìn sức khỏe, không làm ảnh hưởng tiến độ công việc. "Nếu bây giờ tôi bị ốm, toàn bộ việc quay phim phải dừng lại. Ở khía cạnh nào đó, sống cẩn trọng có những lúc sẽ rất nhàm chán. Cuộc sống cứ xoay quanh học kịch bản, ghi hình, lặp đi lặp lại như vậy", cô nói.

Ở tuổi 30, diễn viên chưa từng hẹn hò do lịch trình bận rộn. "Tôi thích một người đàn ông tốt bụng, biết chăm sóc. Anh ấy sẽ như một người bạn, khiến tôi thoải mái khi ở bên cạnh", cô nói.

Diễn viên trên tạp chí Hallyu Pia của Nhật Bản hồi tháng 3. Ảnh: Hallyu Pia

Hiểu Nhân