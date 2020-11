Tài tử Hàn Park Bo Gum đóng một người nhân tạo bất tử trong phim điện ảnh "Seobok".

Park Bo Gum đóng vai người bất tử Trailer "Seobok", Lee Yong Zoo đạo diễn, dự kiến ra mắt trong nước vào tháng 1/2021. Video: CJ Entertainment.

Phim xoay quanh Ki Hun (Gong Yoo) - một cựu đặc vụ sống tách biệt với thế giới bên ngoài do những biến cố trong quá khứ. Anh chấp nhận thực hiện nhiệm vụ cuối cùng từ Cơ quan Tình báo, di chuyển Seobok (Park Bo Gum) đến địa điểm quy định. Người thanh niên được tạo ra từ thí nghiệm lai tạo gene tuyệt mật, sở hữu khả năng bất tử. Ki Hun phải bảo vệ Seobok khỏi những thế lực mờ ám muốn lợi dụng người nhân tạo để kiểm soát thế giới.

[Poster "Seobok". Ảnh: CJ Entertainment.

Park Bo Gum sinh năm 1993, cao 1,82 m, ghi dấu với Reply 1988, Mây họa ánh trăng, I remember you, Encounter... Năm 2019, anh đứng thứ 18 trong danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất của Forbes Hàn Quốc. Cuối tháng 8, Park Bo Gum có mặt tại trung tâm huấn luyện hải quân ở Changwon, Gyeongsangnam-do. Theo Hankyung, anh gia nhập đơn vị Quảng bá văn hóa Hải quân Hàn Quốc, đảm nhận nhiệm vụ chơi piano cho ban nhạc quân đội. Anh dự kiến xuất ngũ vào tháng 4/2022.

Gong Yoo cũng là cái tên nổi trội trong làng giải trí Hàn Quốc. Tài tử sinh năm 1979 được quan tâm qua vai ông bố Seok Woo bế con đi tránh bầy xác sống, trong bom tấn Hàn Train to Busan. Anh còn tham gia nhiều phim truyền hình, như Tiệm cà phê hoàng tử, Yêu tinh, Hello My Teacher...

Trên Hancinema, đạo diễn Lee Yong Zoo nói về tên phim: "Seobok tiếng Hán là Từ Phúc, một ngự y thời nhà Tần. Truyền thuyết kể rằng sau khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi bị ám ảnh bởi sự bất tử, nên đã sai ông đến núi Bồng Lai tìm cho được bí kíp trường sinh. Truyền thuyết nói ông đã dừng lại ở Nhật Bản, tìm được bí kíp và sống tới 300 tuổi. Seobok chính là phiên bản hiện đại của nhân vật này".

Phúc Nguyễn