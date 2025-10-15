Paris Hilton chăm da 'như vận động viên Olympic'

MỹNữ triệu phú Paris Hilton, 44 tuổi, tiết lộ quy trình chăm sóc da mặt tốn 9 tiếng mỗi tuần, gồm nhiều liệu pháp công nghệ cao, giúp cô giữ được vẻ ngoài không tì vết dù lịch trình bận rộn.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Aspire with Emma Grede hôm 14/10, nữ doanh nhân chia sẻ bí quyết làm đẹp được duy trì nghiêm ngặt của mình."Tôi chăm sóc da như một vận động viên Olympic vậy", Paris Hilton khẳng định.

Theo Hilton, chuyên gia thẩm mỹ riêng Heather Nicole sẽ đến nhà cô 3 lần một tuần. "Chúng tôi thực hiện liệu pháp Neurotris, sử dụng dòng điện vi mô EMS, kết hợp thiết bị Skin Sculpt, liệu trình HydraFacial, trị liệu bằng ánh sáng đỏ và cung cấp oxy", cô nói, cho biết mỗi liệu trình chuyên sâu này kéo dài khoảng 3 tiếng, diễn ra tại spa cá nhân của Hilton.

Để cân bằng giữa vai trò doanh nhân, người mẹ hai con và lịch làm đẹp, ngôi sao cho hay bí quyết là kết hợp nhiều việc cùng lúc. "Tôi vừa làm mặt, trị liệu toàn thân, vừa làm việc. Tôi sẽ gắn máy Neurotris, nó giống như một buổi tập luyện trong khi tôi đang họp trực tuyến, duyệt sản phẩm hay sáng tác nhạc", cô giải thích. "Đó là 'làm đẹp và kinh doanh cùng một lúc'".

Paris Hilton. Ảnh: US Magazine

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, giống như một vận động viên đỉnh cao, nữ triệu phú đã duy trì một lịch trình cực kỳ kỷ luật và nghiêm ngặt (9 tiếng mỗi tuần), có chuyên gia riêng (huấn luyện viên cá nhân), và đặc biệt là áp dụng những công nghệ khoa học tiên tiến nhất (thiết bị EMS, ánh sáng đỏ) thay vì các phương pháp thông thường. Điều này cho thấy việc làm đẹp đối với Hilton không phải là một thói quen, mà là một sự nghiệp được đầu tư bài bản về thời gian, tiền bạc, công nghệ, với mục tiêu không chỉ "đẹp" mà là đạt đến trạng thái "hoàn hảo" và duy trì "phong độ đỉnh cao" cho làn da.

Paris Hilton sinh năm 1981, là chắt nội của Conrad Hilton, nhà sáng lập tập đoàn khách sạn Hilton danh tiếng. Sinh ra trong gia đình thượng lưu Mỹ, Paris nhanh chóng trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng đầu những năm 2000 với hình ảnh "nữ thừa kế ăn chơi". Cô nổi lên nhờ chương trình truyền hình thực tế The Simple Life, sau đó lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, thời trang và điện ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp giải trí, Hilton kinh doanh nước hoa, thời trang và nhiều sản phẩm mang thương hiệu cá nhân, đem lại hàng trăm triệu USD doanh thu. Hiện, cô tiếp tục hoạt động với vai trò DJ, nhà sản xuất chương trình và doanh nhân. Paris Hilton cũng tích cực tham gia các dự án truyền thông, podcast và là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cô kết hôn với doanh nhân công nghệ Carter Reum năm 2021, có hai con, 2 tuổi và 13 tháng tuổi, nhờ người mang thai hộ.

Bình Minh (Theo Page Six, Star Magazine)