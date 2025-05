Pakistan tuyên bố trả đũa, phá hủy kho tên lửa BrahMos Ấn Độ

Pakistan phát động chiến dịch "Bunyanun Marsoos" nhằm đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ, tuyên bố đã đánh trúng kho tên lửa siêu thanh BrahMos.

"Pakistan đang đáp trả! Chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch Bunyanun Marsoos để trả đũa những hành động hung hăng từ Ấn Độ. Một kho dự trữ tên lửa BrahMos ở thành phố Beas thuộc tỉnh Punjab của Ấn Độ đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết hôm nay.

"Bunyanun Marsoos" được trích dẫn từ một đoạn trong Kinh Quran, nghĩa là "bức tường không thể bị công phá".

Kênh truyền hình Samaa TV của Pakistan dẫn các nguồn tin an ninh giấu tên cho biết quân đội nước này đã phóng ít nhất ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fatah-II vào mục tiêu ở Ấn Độ, thêm rằng lục quân Ấn Độ đã hoãn một cuộc họp báo theo kế hoạch do trận tập kích.

Phóng viên Osama Bin Javaid của kênh Al Jazeera sau đó đăng video các xe phóng khai hỏa loạt tên lửa trong đêm, nhưng không rõ địa điểm.

Pakistan tuyên bố tập kích, phá hủy kho tên lửa BrahMos Ấn Độ

Quân đội Pakistan còn tuyên bố tập kích sân bay quân sự Pathankot và Udhampur, cùng một số địa điểm khác tại Ấn Độ, nhấn mạnh chiến dịch nhằm vào các căn cứ mà Ấn Độ dùng để triển khai lực lượng phóng tên lửa vào nước láng giềng.

Tài khoản mạng xã hội X của chính phủ Pakistan đăng bài viết với nội dung "chúng tôi sẽ bảo vệ mọi tấc đất của đất nước", tuyên bố quân đội "đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ quê hương, không phận và an ninh quốc gia".

Phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cùng ngày thông báo đóng cửa không phận nước này từ 3h15 (5h15 giờ Hà Nội) đến trưa 10/5, áp dụng đối với tất cả chuyến bay dân sự.

Giới chức Ấn Độ chưa bình luận về thông tin.

Bộ Quốc phòng Pakistan trước đó cáo buộc Ấn Độ đã tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay nhằm vào sân bay quân sự Nur Khan, Murid và Shorkot. Đây đều là những căn cứ chủ chốt của Pakistan, trong đó sân bay Nur Khan nằm ở Rawalpindi, nơi đặt tổng hành dinh lục quân Pakistan, và cách thủ đô Islamabad khoảng 10 km.

Tiêm kích J-10 Pakistan trong một chuyến xuất kích. Ảnh: Falcons PK

New Delhi đêm 9/5 cũng tố Islamabad triển khai hàng trăm máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hàng loạt địa điểm ở phía bắc Ấn Độ. Nhiều tiếng nổ đã vang lên trong đêm ở thành phố Amritsar của Ấn Độ, cũng như Jammu và Srinagar ở khu vực do New Delhi kiểm soát ở vùng tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ tuyên bố đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng UAV, nhắm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng quốc phòng của Pakistan.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AP, AFP)