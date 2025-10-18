Pakistan tập kích biên giới Afghanistan, 10 người thiệt mạng

Pakistan tiến hành "các cuộc không kích chính xác" nhằm vào biên giới Afghanistan làm 10 người thiệt mạng, khiến căng thẳng hai nước tiếp tục leo thang.

Quan chức cấp cao Pakistan giấu tên cho biết "cuộc không kích chính xác" đêm 17/10 nhắm vào Hafiz Gul Bahadur, phe phái địa phương có liên hệ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), lực lượng liên minh với Taliban và đã tiến hành những vụ tấn công chết người ở Pakistan.

10 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, và 12 người bị thương do các cuộc không kích từ Pakistan, theo quan chức bệnh viện địa phương.

"Pakistan đã phá vỡ lệnh ngừng bắn và oanh tạc ba địa điểm ở tỉnh Paktika. Afghanistan sẽ đáp trả", một thành viên cấp cao Taliban nói.

Khói bốc lên từ lãnh thổ Afghanistan sau các cuộc đấu súng ở biên giới hôm 15/10. Ảnh: Reuters

Hafiz Gul Bahadur bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom tự sát và tấn công doanh trại quân đội Pakistan ở quận Bắc Waziristan giáp biên giới Afghanistan, khiến 7 binh sĩ bán vũ trang thiệt mạng. Đòn tập kích đã phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày giữa hai nước, vốn giúp hạ nhiệt căng thẳng sau một tuần giao tranh đẫm máu tại biên giới khiến hàng chục binh sĩ và dân thường ở cả hai phía thiệt mạng.

Bạo lực xuyên biên giới gia tăng từ hôm 11/10, vài ngày sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan, đúng lúc quan chức ngoại giao hàng đầu của chính quyền Taliban thăm Ấn Độ, quốc gia vốn là đối thủ lâu năm với Pakistan.

Taliban sau đó phát động cuộc tấn công dọc theo các khu vực biên giới phía nam giáp Pakistan, khiến Islamabad tuyên bố sẽ phản ứng quyết liệt. Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho hay 37 người đã thiệt mạng và 425 người bị thương ở nước này trong một tuần xung đột, đồng thời kêu gọi cả hai bên chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch.

Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 15/10, Pakistan tuyên bố nó sẽ chỉ kéo dài 48 giờ, nhưng Afghanistan cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì cho đến khi Islamabad vi phạm.

TTP là nhóm riêng biệt nhưng có liên hệ chặt chẽ với Taliban ở Afghanistan. Pakistan cho rằng TTP được hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan mà không bị trừng phạt. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc trong năm nay cho biết TTP "nhận được hỗ trợ hoạt động và hậu cần đáng kể từ chính phủ thực tế", đề cập chính quyền Taliban.

