Diễn viên da màu có thể đóng Snape phim 'Harry Potter'

Diễn viên người Anh Paapa Essiedu, 35 tuổi, đang hoàn tất thỏa thuận để đóng giáo sư Snape trong phim truyền hình "Harry Potter", dự kiến ra mắt năm 2026.

Theo Deadline hôm 7/3, hãng HBO đang tiến gần đến giai đoạn cuối trong việc tuyển chọn dàn diễn viên cho loạt phim Harry Potter mới. Nếu đạt thỏa thuận, Paapa Essiedu đảm nhận vai giáo sư môn Độc dược Severus Snape, nhân vật quan trọng trong câu chuyện.

Trong các phần phim điện ảnh, nhân vật này do Alan Rickman đóng, ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ gương mặt lạnh lùng, bên ngoài gai góc nhưng âm thầm bảo vệ Harry. Năm 2016, ông qua đời ở tuổi 69 sau thời gian dài chống chọi với ung thư.

Thông tin gây phản ứng trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Trên Threads, một số người bình luận: "Tôi ủng hộ họ tuyển diễn viên, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhất là khi có những người phù hợp hơn, Adam Driver chẳng hạn", "Sự sụp đổ của thế giới phù thủy đang diễn ra".

Mặt khác, một bộ phận khán giả nói chờ đợi màn thể hiện của Essiedu trong dự án. Tài khoản tên Chalen Chambers viết: "Việc phân vai không đơn thuần chỉ dựa vào yêu cầu của ứng viên. Paapa Essiedu đã thử vai và thành công, có lẽ vì lý do chính đáng. Hãy đợi xem anh ấy thể hiện nhân vật này như thế nào trước khi đánh giá". Người khác nói: "Nhiều người da trắng phản đối vì nhân vật không như họ tưởng tượng. Nhưng khi đọc Harry Potter, tôi không hình dung họ là người da trắng".

Paapa Essiedu sinh năm 1990 tại London (Anh), có cha mẹ là người Ghana. Anh xuất thân từ sân khấu kịch, gia nhập Công ty Royal Shakespeare vào năm 2012. Diễn viên lấn sân truyền hình và điện ảnh vào năm 2016, góp mặt trong A Midsummer Night's Dream (2016), The Miniaturist (2017), Murder on the Orient Express (2017).

Essiedu có bước đột phá khi vào vai Kwame trong I May Destroy You (2020), được đề cử giải Primetime Emmy và giải thưởng Truyền hình của Viện Hàn lâm Anh. Gần đây, anh tham gia phim gián điệp của Netflix Black Doves, đóng cặp Saoirse Ronan trong The Outrun, ra mắt tại Liên hoan phim Sundance 2024. Sắp tới, anh xuất hiện trong phim kinh dị - hài The Scurry.

Loạt phim do Francesca Gardiner viết kịch bản và Mark Mylod đạo diễn, kiêm giám đốc sản xuất. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của HBO và Max Content -Casey Bloys - gọi dự án là phiên bản chuyển thể sát với tiểu thuyết của tác giả J.K. Rowling. Tài tử John Lithgow xác nhận vào vai hiệu trưởng Albus Dumbledore. Diễn viên Janet McTeer, từng được đề cử Oscar và Emmy, đang đàm phán để đóng giáo sư Minerva McGonagall.

Tác phẩm ghi hình tại phim trường Warner Bros Studios Leavesden ở Anh. Theo Variety, khoảng 32.000 trẻ em thử vai cho các vai chính Harry, Hermione và Ron nhưng nhà sản xuất chưa công bố cái tên được chọn. Giới chuyên môn đánh giá sau khi chọn diễn viên da màu Noma Dumezweni đóng vai Hermione trong vở kịch Harry Potter and the Cursed Child, thương hiệu tiếp tục xây dựng thế giới phù thủy đa dạng về sắc tộc, cho ra mắt phim truyền hình về Harry Potter. Đây cũng là hướng đi mà thương hiệu giả tưởng nổi tiếng The Lord of the Rings thực hiện, chiếu trên nền tảng Amazon.

Bộ truyện Harry Potter gồm bảy phần, kể về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy Harry Potter và hai người bạn Ron, Hermione tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Phần một Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter và Hòn đá Phù thủy) xuất bản ngày 26/6/1997. Đến nay, bảy tập trong series bán được 500 triệu bản - trở thành series sách bán chạy nhất lịch sử - và được dịch ra 73 thứ tiếng. Phần kết Harry Potter và bảo bối tử thần xuất bản ngày 21/7/2007 - được tiêu thụ 15 triệu bản toàn thế giới chỉ trong 24 giờ.

Sách được chuyển thể thành loạt phim Harry Potter (2001-2011). Tám phần có tổng doanh thu phòng vé 7,7 tỷ USD, nhận 12 đề cử Oscar.

