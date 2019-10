VinFast tiếp tục tăng giá xe sedan và SUV hơn 60 triệu

Giá Lux A2.0 tăng 59 triệu và Lux SA2.0 tăng 65,4 triệu từ 1/11, theo lộ trình chia nhỏ của hãng xe Việt.

Mức tăng được áp dụng cho tất cả các phiên bản, gồm Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp. Theo đó, giá bán sau tăng cụ thể như sau:

Mẫu xe Phiên bản Giá từ 1/10 Giá từ 1/11 Mức tăng Lux A2.0 Tiêu chuẩn 1.040 1.099 59 Nâng cao 1.128 1.187 59 Cao cấp 1.278,7-1.289,7 1.337,7-1.348,7 59 Lux SA2.0 Tiêu chuẩn 1.464,6 1.530 65,4 Nâng cao 1.549 1.614,4 65,4 Cao cấp 1.738-1.749 1.803,4-1.814,4 65,4

Đơn vị: triệu đồng. Giá phiên bản cao cấp tuỳ màu da

VinFast cho biết, mức giá được điều chỉnh tăng nhưng vẫn dựa trên cơ sở chính sách "3 không" cộng với ưu đãi đang được áp dụng đối với hai dòng xe trên. Trong thời gian tới, dựa vào thực tế thị trường, giá xe sẽ tiếp tục được điều chỉnh đến khi về mức "3 không".

Đầu tháng 10, hãng đã tăng giá 50 triệu so với trước đó. Như vậy đây là lần thứ hai trong một tháng VinFast tăng giá xe, trên 100 triệu.

Với mức giá mới, VinFast Lux A2.0 vẫn giữ vị trí trung bình so với các đối thủ. Cụ thể, Lux A2.0 cao hơn đối thủ Mazda6 (819-1.019 triệu), cao hơn mức khởi điểm của Camry nhưng vẫn thấp hơn so với bản cao cấp nhất (997-1.302 triệu), và cũng thấp hơn so với Accord (1.203 triệu). Trong khi đó Lux SA ngày càng tiệm cận ngưỡng 2 tỷ.

Chiếc VinFast Lux SA 2.0 trong buổi lái thử hôm 26/9 tại Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Riêng mẫu Fadil vẫn được giữ nguyên giá. Mẫu xe hạng A đang có mức 394,9 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và 429 triệu đồng cho bản Nâng cao.

Hãng xe Việt sẽ còn tiếp tục tăng giá trong thời gian tới, theo lộ trình đặt ra từ trước, để bù vào khoản chi phí lớn đã bỏ ra, mà theo hãng này là vẫn chưa có lợi nhuận. Đã hơn một năm kể từ khi VinFast chính thức ra mắt, những hiệu ứng ban đầu về thương hiệu Việt, tinh thần dân tộc đã qua, giờ là lúc hãng phải đối mặt với những quy luật thông thường trên thị trường, về sản phẩm và chính sách bán hàng.

Minh Thủy