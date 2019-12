Vì sao trên kính chắn gió ôtô luôn có dải chấm tròn đen?

...

hãng( không ngoài Toyota) luôn đầy đủ tính năng và an toàn nhưng giá cả phải chăng VD: camry Mỹ phiên bản thấp giá từ 22.000$ đã có gói trang bị an toàn của Toyota và kha khá option tiêu chuẩn, corolla Mỹ bản cao nhất có 18.000$ mà trang bị ngang với mấy xe cận cao cấp. Mình là khách hàng có quyền đòi hỏi nhà sản xuất cho ra sản phẩm đầy đủ tính năng, chất lượng và an toàn phù hợp với túi tiền. Chứ không phải hãng đợi sản phẩm được định giá trên mây ( trang bị không nhiều, an toàn thì ít) rớt hạng, giảm doanh số rồi mới giảm giá bán quay về giá trị thực của sản phẩm.