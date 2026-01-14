5 ôtô hybrid bàn giao nhiều nhất tháng 12/2025

Toyota Corolla Cross, Innova Cross và Suzuki XL7 duy trì vị trí số một về xe hybrid bán nhiều nhất tháng.
Hãng xe Việt Nam VinFast áp đảo bảng xếp hạng doanh số bán hàng tháng 11 với bốn mẫu xe dẫn đầu danh sách.
Toyota Vios giữ ngôi đầu bảng xếp hạng doanh số với 1.402 xe, Honda City tiếp nối với 1.287 xe, Hyundai Accent xếp thứ ba với 609 xe.
Xe VinFast chiếm đa số với 4 trên 5 mẫu xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 10, trong khi xe ICE chỉ có Mitsubishi Xforce xếp hạng 5.
Hãng xe VinFast giữ 4 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số tháng 10, trong đó mẫu xe điện mini VF 3 bán nhiếu nhất với 4.619 xe.