10 xe xăng, dầu bán nhiều nhất tháng 1

Mazda CX-5 bàn giao nhiều nhất tháng đầu năm 2026 với hơn 2.100 chiếc, Mitsubishi Xpander và Ford Ranger lần lượt ở các thứ hạng tiếp theo.

Thứ sáu, 13/2/2026, 06:00 (GMT+7)
Nguồn: VAMA, Hyundai Thành Công

Mazda CX-5
1

Mazda CX-5

Doanh số: 2.104 (1.429 - 255 - 420)
 
 
 
Giá niêm yết: 749 triệu - 979 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Mitsubishi Xpander
2

Mitsubishi Xpander

Doanh số: 1.938 (764 - 453 - 721)
 
 
 
Giá niêm yết: 560 triệu - 699 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ nhỏ
Ford Ranger
3

Ford Ranger

Doanh số: 1.854 (719 - 523 - 612)
 
 
 
Giá niêm yết: 665 triệu - 1 tỷ 039 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Bán tải
Phân khúc: Bán tải cỡ trung
Mitsubishi Xforce
4

Mitsubishi Xforce

Doanh số: 1.666 (698 - 674 - 294)
 
 
 
Giá niêm yết: 599 triệu - 705 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Ford Territory
5

Ford Territory

Doanh số: 1.545 (659 - 475 - 411)
 
 
 
Giá niêm yết: 762 triệu - 896 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Ford Everest
6

Ford Everest

Doanh số: 1.390 (680 - 326 - 384)
 
 
 
Giá niêm yết: 1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 545 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
Hyundai Creta
7

Hyundai Creta

Doanh số: 1.222
Giá niêm yết: 599 triệu - 715 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Hyundai Tucson
8

Hyundai Tucson

Doanh số: 1.161
Giá niêm yết: 769 triệu - 989 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Toyota Yaris Cross
9

Toyota Yaris Cross

Doanh số: 1.150 (536 - 438 - 176)
 
 
 
Giá niêm yết: 650 triệu - 728 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Toyota Vios
10

Toyota Vios

Doanh số: 1.118 (501 - 198 - 419)
 
 
 
Giá niêm yết: 458 triệu - 545 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Lương Dũng

