10 ôtô xăng, dầu bán nhiều nhất tháng 2 - Hilux lần đầu góp mặt

Mẫu xe bán tải của Toyota lần đầu tiên lọt vào danh sách ôtô bán chạy nhất tháng với doanh số đạt 871 xe, xếp thứ hai.