10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 3

Theo báo cáo bán hàng tháng 3 của VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, Honda Accord, Toyota Land Cruiser và Mazda Mazda6 là ba mẫu xe bán ít nhất. Cả ba chỉ bàn giao dưới 10 xe mỗi mẫu và cũng là những cái tên thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng xe bán ít nhất hàng tháng.

Đối thủ của Accord là Kia K5 bán 27 xe, nhiều hơn 19 xe so với tháng 2. Mẫu sedan cỡ D của thương hiệu Hàn Quốc tương tự như đối thủ Accord, dù thiết kế bắt mắt, xe lắp ráp trong nước.

Hai xe gầm cao cỡ D là Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X xếp lần lượt ở các vị trí 5 và 7. Tương ứng với doanh số lần lượt là 22 và 25 xe bàn giao trong tháng 3.

Toyota Alphard, Ford Explorer và Kia Morning là 3 cái tên còn lại trong bảng xếp hạng doanh số. Mẫu MPV của Toyota bán 24 xe, nhiều hơn 9 xe so với tháng 2. Explorer bàn giao 28 xe nhiều hơn 2 xe so với tháng trước. Xe cỡ A của Kia bán 31 xe, giảm 25 xe so với tháng 2.

Minh Vũ