Thử độ ổn định của xe VinFast

Hà NộiHai mẫu xe Lux SA2.0 và Lux A2.0 được thử nghiệm ở các bài đánh lái liên tục, tăng tốc và phanh gấp.

Ở sa hình đánh lái liên tục zig-zag (slalom), tốc độ cho phép 30-40 km/h, cả hai mẫu xe đều đáp ứng tốt sau những cú bẻ lái trái rồi phải, vô-lăng phản ứng thật. Hệ thống treo đáp ứng tốt, cân bằng ổn định và không bị văng đuôi khi đánh lái gấp.

Chiếc VinFast Lux SA 2.0 trong buổi lái thử hôm 26/9 tại Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng.

Lắc trái, lắc phải liên hồi, chiếc Lux dừng lại tại điểm xuất phát ở bài thử tiếp theo, chờ hiệu lệnh của người hướng dẫn. Huấn luyện viên nhắc "go... go", chuyển chân phanh qua bàn đạp ga, chiếc Lux từ từ di chuyển. Sang bài slalom tiếp theo nhưng yêu cầu phải chạy tốc độ cao hơn bài trước. Không còn phải đánh lái liên tục trái/phải mà góc cua gấp hơn, cự ly các điểm mốc cũng dài hơn.

Mẫu sedan tỏ ra linh hoạt và cân bằng hơn khi phải đảo lái gấp ở tốc độ cao. Nguyên nhân được lý giải bởi xe gầm thấp, trọng tâm thấp nên độ ổn định, bám đường tốt hơn SUV gầm cao.

Vẫn trên mẫu sedan, trước khi đến điểm xuất phát ở bài cuối, huấn luyện viên yêu cầu đi chậm và dừng lại. "Go", ông hét to. Theo phản ứng, nhấn ga lút sàn, xe lao đi, lưng dính vào ghế, cảm giác lâng lâng khó tả như lần đầu mặc dù từng trải qua nhiều. Liếc nhìn đồng, lúc này kim chỉ xấp xỉ 100 km/h cũng là lúc đến điểm phải phanh gấp. Đèn báo phanh khẩn cấp của xe kích hoạt, nhấp nháy. Xe dừng lại, để lại những vệt đen phanh cháy lốp cùng mùi khét của cao su. Tiếng lách tách phát ra từ ống pô do kim loại dãn nở. Bài thử đến đây kết thúc.

Khả năng tăng tốc trên đường thẳng sedan cũng chiếm lợi thế hơn so với SUV bởi trọng lượng nhẹ hơn. Hai mẫu xe của VinFast hoàn thành bài thử quen thuộc mà các hãng khác vẫn áp dụng cho cả những xe cỡ nhỏ. Tuy vậy, thương hiệu xe Việt chưa xây dựng được rõ rệt phong cách lái cho hai mẫu sedan và SUV của mình. Xe khó định hình bởi không thể thao như xe Đức, nhưng cũng không nhàm chán như những xe nặng tính kinh tế. Với VinFast non trẻ, cần thêm thời gian để đong đếm, xác định rõ nhu cầu của đối tượng khách hàng tiềm năng.

Lương Dũng