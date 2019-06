Giới hạn nào cho BMW Series 5

Ra đời năm 1972 tại Đức, nơi được xem là cái nôi của ngành công nghiệp ô tô thế giới, BMW Series 5 là dòng sedan đã gặt hái vô số thành công cho thương hiệu BMW.

Ngày 23/11/2009, màn ra mắt hoành tráng của BMW Series 5 phiên bản sedan (F10) tại sân vận động Olympic (Munich - Đức) mở ra tương lai mới cho dòng sản phẩm chủ lực của BMW. Series 5 là dòng xe bán chạy thứ 2 của thương hiệu, sau Series 3 nhưng lại đóng góp đến 50% lợi nhuận, theo thống kê của BMW.

BMW Series 5 thế hệ F10 có 6 năm liên tiếp bán chạy nhất phân khúc.

Sau hơn 4 thập kỷ tồn tại, gần 8 triệu chiếc Series 5 đã lăn bánh trên toàn thế giới. Thế hệ Series 5 (F10) từng có 6 năm liên tiếp đứng đầu phân khúc sedan hạng E về doanh số bán. Bước sang thế hệ hoàn toàn mới, Series 5 (G30) vẫn duy trì thứ hạng mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Năm 2017, tạp chí EVO của Anh quốc đánh giá Series 5 là mẫu xe tốt nhất phân khúc. Tại J.D.Power, Series 5 thường xuyên đứng ở vị trí mẫu xe có độ tin cậy cao nhất.

Điều gì đã làm nên kỳ tích cho BMW Series 5?

Đầu tiên là thiết kế. Mọi chiếc xe BMW đều mang bản sắc riêng của thương hiệu và BMW Series 5 là đại diện rõ ràng nhất. Đó là thiết kế đậm chất thể thao với bộ lưới tản nhiệt hình quả thận Dual Kidney và đèn chiếu sáng mắt kép. Đây là hai chi tiết đã trở thành bản sắc không hề thay đổi sau hơn 40 năm với 7 thế hệ của dòng sedan này.

BMW 520i thế hệ hoàn toàn mới (G30) tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Nội thất là lý do thứ 2 giúp BMW Series 5 càng trở nên hấp dẫn, đây chính là không gian hưởng thụ của chủ nhân sở hữu. Series 5 là mẫu xe có nội thất tuỳ biến cao, phụ thuộc vào từng phiên bản. Khách hàng có thể tuỳ chọn hàng loạt vật liệu, từ ốp gỗ nội thất sang trọng cho đến ốp nhôm hoặc vật liệu carbon để thể hiện cá tính. Vật liệu da phong phú như da Sensatec, Dakota hay Alcantara cao cấp...

Ở nội thất, khách hàng quen sử dụng xe BMW sẽ không mất nhiều thời gian để tìm cách chỉnh điều hoà hay sử dụng các chế độ vận hành. Bố trí nội thất trên xe BMW là nhất quán, chỉ khác nhau ở chỗ xe được trang bị nhiều hay ít tính năng hơn.

Hệ thống thông tin giải trí iDrive trên các mẫu xe BMW hiện tại được đánh giá là hệ thống thông tin giải trí tốt nhất. Người dùng có thể tương tác với iDrive thông qua giọng nói hoặc cử chỉ mà không cần thao tác trực tiếp.

Nội thất trên BMW 520i G30 thế hệ mới.

Hai trong số những công nghệ thành công nhất của BMW ứng dụng trên BMW Series 5 là hệ thống điều khiển trục cam Valvetronic đi kèm công nghệ VANOS và hệ thống tăng áp tiên tiến TwinPower Turbo. Nếu như VANOS giúp tối ưu hoá mức tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí phát thải và truyền tải năng lượng tối ưu thì TwinPower Turbo lại mang đến nguồn sức mạnh dồi dào, hạn chế tối đa hiện tượng turbo lag (tăng áp có độ trễ). Các mẫu động cơ TwinPower Turbo cũng giúp BMW gặt hái nhiều giải thưởng động cơ tốt nhất thế giới.

Thương hiệu, thiết kế và công nghệ giúp BMW Series 5 trở nên thực dụng, nhưng cảm giác lái và khả năng vận hành là thứ khiến Series 5 trở nên nổi tiếng. Đó là sự phản ứng nhanh nhạy của vô-lăng và khả năng đáp ứng tức thì của động cơ, hộp số khi nhận ra tín hiệu từ người lái. Trên những diễn đàn chuyên ngành xe hơi, BMW nói chung hay Series 5 nói riêng luôn được xếp vào hàng ngũ "best handling", tức là mẫu xe có khả năng xử lý tốt nhất.

Thế hệ mới của Series 5 hứa hẹn sẽ phá kỷ lục doanh số của phiên bản cũ.

BMW Series 5 là một trong những dòng sản phẩm toàn diện nhất của BMW, dung hoà giữa yếu tố sang trọng, đẳng cấp của Series 7 và sự thực dụng của Series 3. Với những khách hàng yêu thích không gian nội thất rộng rãi và sức mạnh động cơ vừa phải, Series 5 có tuỳ chọn động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.6 hoặc 2.0. Nếu cần nhiều hơn, Series 5 có động cơ 6 hoặc 8 xi-lanh.

Với những tố chất kể trên, BMW Series 5 đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong suốt nhiều năm qua. Mới đây, mẫu sedan này đã giành được danh hiệu "Xe sang của năm 2019" do What Car vinh danh. Trước đó vào các năm 2016 và 2018, BMW Series 5 đã nhận giải thưởng "Best Cars" do độc giả của tạp chí Auto, motor und sport của Đức bình chọn. Năm 2017, dòng xe này được công nhận là chiếc xe có trải nghiệm người dùng tốt nhất tại NAIAS 2017 - một trong những triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới. Ngoài ra, công ty phân tích thị trường nổi tiếng J.D. Power hay tạp chí Consumer Reports uy tín của Mỹ cũng thường xuyên có những đánh giá rất tích cực về BMW Series 5.

Quang Anh

Ảnh: Lương Dũng